Ženske ali moški: kdo so večji opravljivci?

Definicija opravljanja ali tračev: govorjenje o nekom, ki ni prisoten. V pozitivnem, negativnem ali nevtralnem smislu. Pa obstajajo ljudje, ki ne opravljajo? Ne. Nekaj številk Nova študija ameriške univerze Riverside je namreč odkrila kar nekaj zanimivosti o tej družabni aktivnosti in odgovorila na vprašanja, kot so: kdo največ opravlja, kdo je pri tem najbolj zloben in tudi, koliko časa ljudje v povprečju namenimo tej aktivnosti. Znanstveniki so ugotovili, da si za opravljanje v povprečju vzamemo skoraj eno uro na dan. Natančneje 52 minut. Če smo torej budni približno 16 ur, opravljamo v 14 odstotkih vseh naših pogovorih. Tri četrtine tračev je nevtralnih, negativnih pa dvakrat več kot pozitivnih. Moški in ženske Negativnim tračem so zlasti naklonjene mlajše osebe. Ko gre za nevtralne, jih najpogosteje širijo ekstrovertirane pripadnice nežnejšega spola, pri negativnih pa so zadeve med spoloma dokaj izenačene. Kar pomeni, da moški ne opravljajo nič manj od žensk, pa čeprav bi sami zagotovo trdili drugače. Trač je povsod V nasprotju s splošnim prepričanjem je študija pokazala še, da je opravljanje prisotno v vseh družbenih slojih: tako med tistimi z visoko izobrazbo kot onimi z nižjo, med takimi z debelejšo denarnico kot tistimi s tanjšo denarnico.



Skratka, povsod je mogoče naleteti na trač.