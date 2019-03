Zdravo življenje za dobro spolnost

Moški, če imate težavo z erekcijo kljub temu, da imate pred seboj še tako vroč pornografski prizor in veliko željo po seksu, ali če jo med spolnim odnosom le težko vzdržujete, so se pri vas morda že pojavile erektilne motnje. V takih primerih se je dobro odpraviti k zdravniku na posvet, pa četudi vam je, sicer čisto po nepotrebnem, nerodno. Ne samo da boste s tem počasi rešili to težavo, morda boste tudi spremenili svoje življenje. Prav težave z erekcijo so lahko eden prvih kazalnikov, da zbolevate za srčno-žilnimi boleznimi.



Imate jih lahko tudi v primeru stresnega življenja. Vsakodnevni stres, utrujenost in tudi strah pred neuspehi so lahko glavni zaviralci erekcije. Številni moški namreč povezujejo uspešnost v postelji s samopodobo in nezadovoljiva spolnost je lahko v partnerski zvezi hud spodrsljaj. Strah pred neuspešno penetracijo že tako šibko erekcijo še dodatno poslabša, pojasnjujejo urologi. Skratka, ko govorimo o motnjah erekcije gre včasih lahko tudi le za psiholoških dejavnike (večinoma se ti pojavijo pri mlajših moških). Da gre vzroke dejansko iskati v tem, lahko ugotovite po tem, ko med masturbacijo še vedno lahko imate erekcijo, in ko se vam ta sama od sebe pojavi niti ponoči med spanjem. Poleg tega težave z njo niso stalne, ampak se enkrat pojavijo, drugič ne.

Ali kadite in pijete?

V primerih, ko pa ni tako, ko korenjak v celoti odpove, so v ozadju drugi dejavniki, kot so starost, debelost, visok krvni pritisk in sladkorna bolezen. V večini primerov imajo tovrstne težave predvsem moški, starejši od 60 let. "Pacienta, ki ima težave z erekcijo, vedno vprašamo, ali kadi, pije. Akt erekcije je sestavljen iz dveh delov, iz živčne, nevrogene komponente, in žilne, vaskularne. Alkohol in tobak uničujeta notranjo stran ožilja, kar privede do težav. Zdravo živeti je zato vsekakor nujno," nam je razložil urolog prim. asist. mag. Igor Bizjak, dr. med. Hkrati je dobro preveriti zdravila, ki bi lahko vplivala na erekcijo. Če ne pomaga niti sprememba življenja, sledi zdravljenje, najprej tablete, injekcije in na koncu operacija. Težave z erekcijo imajo sicer tudi moški z rakom prostate. Ta se zdravi z operacijo, in sicer s kirurško odstranitvijo prostate s semenskimi mešički, ki pa po Bizjakovih besedah prinaša tudi določene komplikacije. "Poleg tega, da voda uhaja, je tudi pogosteje prisotna težava z erekcijo. Ker se poškodujejo tisti živci, ki oživčujejo penis," razloži urolog in doda, da je na koncu vse skupaj odvisno od sposobnosti operaterja; če si namreč želiš biti uspešen pri tej operaciji, je treba odstraniti rakavo tkivo precej širše v okolico, s tem pa se poškoduje tudi živce, ki potekajo tik ob prostati.

Brez želje tabletka ne bo pomagala

Kar se tiče tablet, najbolj znana je predvsem tista modra tabletka, pa je treba poudariti, da na trgu obstajajo t. i. kratkotrajne in dolgotrajno delujoče tablete. Pri prvih velja, da se jih vzame uro pred spolnim odnosom, moški pa ima nato v eni uri možnost za erekcijo. Pri drugih vrstah tablet, ki jih kličejo tudi vikend tablete, pa je bistvo to, da držijo 36 ur. Večina jih tako vzame v petek, da se lahko čez vikend, ko niso obremenjeni s službo in drugimi obveznostmi, predajo posteljnim užitkom. Tako ena kot druga vrsta tablet ne bosta prav nič pomagala, če ne boste imeli želje po seksu. Erekcija namreč ne bo prišla sama od sebe. Pa seveda tudi denar ne, saj tablet ne financira zdravstvena zavarovalnica.