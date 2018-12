Zdravilna prha v domači kopalnici

Čutite, da se vas nekaj loteva. Morda že kihate in kašljate ter bi se prehlada radi čim prej znebili. Torej si pomagajte na res preprost, a učinkovit način, s katerim se boste hkrati sprostili in okrepili odpornost. Dišeči okras Vse, kar morate storiti, je, da v kopalnico, čim bliže prhi, obesiti vejico evkaliptusa. Ta rastlina se namreč ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje, med drugim krepi odpornost, njena eterična olja pa zaradi značilnega vonja čistijo dihalne poti. Kako pomaga med prhanjem? Para, ki se tedaj, ko iz prhe teče voda, sprošča, spodbuja izločanje eteričnih olj iz listkov evkaliptusa, prav ta olja pa varujejo pred okužbami, čistijo dihala in hkrati pomirjajo. Ob prijetnem vonju se boste namreč počutili, kot bi bili v sprostitvenem centru.



Še namig: če zvečer težko zaspite, pod prho obesite sivko. Ta dokazano pomirja in tako zagotavlja mirno ter prijetno noč.