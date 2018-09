Zdravilna moč koruze  

Koruza je zelo razširjena in tudi priljubljena poljščina. Iz njenega zdroba je mogoče pripraviti slastno polento, iz moke kruh, priljubljeni so pokovka in kosmiči, odlična je kuhana ali pečena. A ni samo okusno in uporabno živilo, ampak je tudi zdravju prijazno. Bogastvo vitaminov in mineralov Sladka, sveža koruza je bogata z ogljikovimi hidrati ter vlakninami in skopa z maščobami, zato organizmu hitro zagotavlja energijo. Maščobe, ki v njej prevladujejo, so nenasičene in prijazne srcu ter ožilju.



Rumena koruza vsebuje betakaroten, ki se v telesu pretvori v vitamin A. V njenih zrnih sta dve pomembni aminokislini: lizin in triptofan. Najbolje jo je kombinirati s stročnicami ter tako telesu zagotoviti optimalno količino beljakovin. Ob tem vsebuje še vitamin B1 (tiamin) ter številne druge vitamine in minerale, med drugimi vitamin B5, folno kislino (B9), niacin (B3), vitamin C, fosfor, kalij in magnezij ter le malo kalorij. V 240 gramih jih je le od 80 do 100. Kako koruza vpliva na zdravje Ker je bogata z antioksidanti in drugimi fitokemikalijami, kot so lutein, zeaksantin in antocianini, koristi vidu in preprečuje razvoj sive mrene. Po nekaterih ocenah je treba zaužiti okoli šest miligramov teh fitokemikaliji na dan, v 240 gramih koruze pa je približno četrtina njihove priporočene količine. Zaščita proti raku Raziskave so pokazale, da ta poljščina varuje pred delovanjem prostih radikalov, termična obdelava pa ne izniči njene moči. Najučinkoviteje ščiti pred rakom debelega črevesa ter boleznimi srca in ožilja. Koruza ob tem znižuje krvni tlak in raven slabega holesterola v krvi, uravnava raven krvnega sladkorja, preprečuje slabokrvnost ter ohranja zdravo živčevje. Zaradi vlaknin skrbi za zdravo prebavo, velika količina folne kisline pa je nepogrešljiva v prehrani nosečnic.



Nedvomno dovolj razlogov, da tedaj, ko zori po poljih, kuhano ali pečeno čim pogosteje umestite na svoj jedilnik.