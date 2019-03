Zdravi tudi brez športa

Kaj pa tisti, ki športa ne marajo in jih nič na svetu ne pripravi k teku, vadbi v telovadnici?

Dobri in uravnoteženi obroki

Bolj škodljivi od manj gibanja so kajenje, pitje alkohola in druge odvisnosti. FOTO: Getty Images

Več spanja in manj stresa

Churchill je dočakal 91 let in govoril, da se prav dobro počuti brez gibanja.

Tudi tisti, ki ne marajo telovadbe, so lahko zdravi. FOTO: Getty Images

Izogibajte se alkoholu in cigaretam

Ob napovedujočem se prihodu pomladi mnogi med nami že delajo načrte, kako bodo za svoje zdravje in boljše počutje poskrbeli z več gibanja v naravi in s še bolj redno športno aktivnostjo. Kaj pa tisti, ki športa preprosto ne marajo in jih nič na svetu ne pripravi k teku, vadbi v telovadnici, fitnesu itd.? So obsojeni na bolezni, debelost in slabo počutje? Zagotovo ne, zdravo se da živeti tudi brez vsakodnevnega gibanja in dirjanja z vadbe na vadbo.Eden od tistih, ki se zagotovo ni veliko posvečal športu, je bil državnikKo so ga pred davnimi leti vprašali za recept za dolgo življenje, je poudaril, da se ne giblje veliko in da se kljub temu zelo dobro počuti. Umrl je pri 91 letih, zato lahko sklepamo, da to povsem drži.Za zdravje je najbolj pomemben zdrav življenjski slog. A to ne pomeni, da morate biti ves čas aktivni in da ste vrhunski športnik. Najbolj pomembni so uravnoteženi obroki, dober in dovolj dolg spanec, čim manj alkohola in cigaret, sprostitev in tudi usklajenost službenih in prostočasnih aktivnosti.Da telo deluje pravilno, potrebuje dobro gorivo, pa naj bodo to dobre maščobe, sladkorji in sol. Skrivnost je v količini in pravem razmerju, saj pretiravanje vodi v številne kronične bolezni, raka in bolezni srca in ožilja. Niti mlatenje dan za dnem enakih jedi, čeprav te veljajo za zdrave, ni dobro in vodi v pomanjkanje drugih dragocenih sestavin.Na dan je treba popiti vsaj 1,5 litra tekočine in imeti od tri do pet uravnoteženih obrokov. Ti naj bodo iz čim več sadja in zelenjave, žitaric z visoko vsebnostjo vlaknin, živalskih in rastlinskih beljakovin ter mlečnih izdelkov. Maščobe oziroma olja je treba uporabljati zmerno, vsekakor pa jih telo potrebuje. Zelo pomembno je, da se čim bolj izognemo predpripravljenim izdelkom, suhim mesninam in konzervirani hrani.Medtem ko so se mnogi še nedavno hvalili, da potrebujejo malo spanca, in zagotavljali, da spijo samo po nekaj ur na noč, so začeli zdravniki zadnje čase še posebno intenzivno poudarjati pomen dolgega in dobrega spanca za naše zdravje. Poleg tega da slab in kratek spanec povzroča povečano tveganje za sladkorno bolezen in povišan krvni tlak, je odgovoren tudi za razdražljivost, živčnost in slabo razpoloženje, vse to pa vodi v neuspeh na vseh področjih, v službi in doma.Tudi stres je že dobro znan povzročitelj vseh mogočih zdravstvenih tegob; povzroči lahko kronično anksioznost in napade panike, je glavni povzročitelj vse več primerov izgorevanja na delovnem mestu ali depresije. Odpraviti se ga da z zdravljenjem, alternativno medicino in sprostitvenimi tehnikami, kot sta joga in meditacija.Da sta pitje alkohola in kajenje med glavnimi povzročitelji bolezni in smrti, je dobro znano in tega se vsi verjetno prav dobro zavedajo. Manj znani pa so načini, kako bi se teh škodljivih navad znebili. Zato je dobro vedeti, da obstajajo zelo učinkovite metode odvajanja, ki so lahko vsakomur, ki se odloči za prenehanje, v veliko pomoč. Nekaterim morda uspe, da sami čez noč prenehajo piti ali kaditi, a večini zagotovo ne. Mnogi, ki jim je kdaj že uspelo prenehati zlorabljati alkohol ali tobak, so dobili pomoč pri svojem osebnem zdravniku, da jim je dal napotnico za svetovanje, ali so poskusili s hipnozo.