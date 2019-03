Zavarujte se pred srčno-žilnimi boleznimi

FOTO: Getty Images/istockphoto

V raziskovalnem projektu na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so ugotovili, da bi morali za učinek ene tablete Resveratrola Forte pojesti več kot en kilogram jagod goji ali granatnega jabolka, ki sta najboljši sadni vir antioksidantov.

Poskrbite za zdravo srce in ožilje že zdaj!

Srčno-žilne bolezni, kot so povišan krvni tlak, srčni infarkt, možganska kap, srčno popuščanje in periferne arterijske žilne bolezni so v razvitem svetu najbolj pogost razlog za prezgodnje smrti. Lani pa je v tuji javnosti završalo, ko so strokovnjaki izpostavili lastnosti »čudežne učinkovine«, ki je nato prepričala še slovenske izvedence s področij kemije, farmacije in medicine.Resveratrol po prodaji že prehiteva znani antioksidant koencim Q10, kmalu pa naj bi ga jemali že tako pogosto kot vitamin C. Zdravniki in kardiologi svetujejo njegovo redno jemanje. Z njim je povezan tudi tako imenovani francoski paradoks. Marsikdo se je že vprašal, zakaj Francozi tako redko zbolevajo za srčno-žilnimi boleznimi, ko pa vendar spijejo toliko alkohola? Za to naj bi imel zaslugo prav resveratrol, ki je v grozdnih jagodah oziroma predvsem v rdečem vinu.Uporabniki so že štiri leta zapored za najboljši resveratrol izbrali Resveratrol Forte , ki je bil hkrati tudi prvi pri nas. Za najboljšega v Sloveniji so ga izbrali tudi strokovnjaki, saj ima največjo vsebnost čistega resveratrola (200 mg) v eni tableti, poleg tega pa vsebuje še 200 mg drugih fenolnih spojin, kar je dodatno zagotovilo za učinkovitost. Ravno 200 mg čistega resveratrola je tudi priporočen dnevni odmerek. Resveratrol Forte je na voljo v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah.