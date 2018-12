Zato se ne morete znebiti prehlada

Prehlad povzroča več kot 200 različnih virusov. V povprečju traja od štiri do šest dni, a utegne se zgoditi, da se vse skupaj zavleče. Za to ste najpogosteje krivi sami, saj tedaj, ko vas ujame, počnete stvari, ki telesu onemogočajo hitro in uspešno okrevanje. Kateri so glavni krivci za trdovraten prehlad? Premalo počivate Počitek in spanje imunskemu sistemu pomagata pri premagovanju okužbe. Zlasti kadar ste prehlajeni, bi morali vsak prosti trenutek izkoristiti za počitek in si vsako noč obvezno privoščiti vsaj sedem ur spanja. Več študij je dokazalo, da so pri posameznikih, ki spijo manj kot sedem ur na noč, prehlad in druge virusne okužbe trdovratnejše kot pri tistih, ki spijo osem ur ali več. Pijete premalo tekočine Kadar telo premaguje virusne okužbe, kamor sodi tudi prehlad, potrebuje več tekočine. Imunski sistem deluje s polno paro, k dehidraciji pa neredko pripomore tudi povišana telesna temperatura.

Primerna količina tekočine, kar pomeni vsaj dva litra vode ali nesladkanih čajev na dan, zagotavlja organizmu dovolj vlage, hkrati spodbuja izločanje v nosu in drugih delih dihal nakopičene sluzi. Izogibajte se alkoholu in kofeinskim napotkom, ki še spodbujajo dehidracijo. V stresu ste Dokazano je, da stres negativno vpliva na imunski sistem, zato se tedaj, kadar vas muči napetost, ta le težko spopada z virusi. Posamezniki, ki so v kroničnem stresu, pogosteje zbolijo in okrevanje pri njih traja dlje kot pri tistih, ki znajo to tegobo sodobnega časa obvladovati. Niste prehlajeni Prehlad je v resnici dokaj lahko zamenjati za druga obolenja, denimo za alergijo, ki se kaže s podobnimi simptomi, vendar so med njima tudi razlike. Prehlad v povprečju traja od štiri do šest dni, izcedek iz nosa je gost, pogosto so prisotne tudi bolečine in povišana telesna temperatura. Alergija je prisotna, vse dokler ste v stiku z alergenom, kar pomeni, da lahko vztraja nekaj tednov, izloček iz nosa je pri njej tekoč, večinoma je ne spremlja povišana telesna temperatura. Če se vam torej dozdeva, da je prehlad le predolg, obiščite zdravnika in se prepričajte o resničnih vzrokih vaše težave.