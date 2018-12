Zaradi teh jutranjih navad ste ves dan utrujeni

Po dobrem spancu je pomembno, kako začnete dan. Jutranja rutina namreč vse do večera vpliva na količino energije, razpoloženje in storilnost, zato se izogibajte navadam, ki ne obljubljajo najboljšega dneva. Tu so tiste, zaradi katerih ste ves dan utrujeni. Takoj ko se zbudite, v roke vzamete telefon Potem ko odprete oči, še nekaj minut ležite v postelji in brskate po svojem pametnem telefonu. Prav to je prva napaka, ki vas lahko stane dober dan. »Če ostajate v postelji, možganom sporočate, da je še vedno čas za spanje in ne za začetek dneva,« je pojasnil Raj Dasgupta z ameriške akademije za medicino spanja. Zato tudi ni dobro še malo dremati, pritiskati gumb za dremež ali kako drugače odlašati z vstajanjem. Takoj ko zazvoni budilka, raje skočite v novi dan. Zjutraj se ne odžejate Med spanjem telo izkorišča zaloge tekočine, kar pomeni, da je zjutraj dehidrirano, s tem pa se zmanjša količina v njem prisotne energije. Dokazano je, da že blaga dehidracija negativno vpliva na počutje in vodi v utrujenost ter razdražljivost. Zjutraj je zato več kot pametno popiti kozarec vode ali čaja. Prhate se zvečer in ne zjutraj Večerno prhanje s toplo vodo ni dobra ideja, saj se telo pred počitkom ohlaja, vroča voda pa ta proces ovira, kar pomeni, da spanec zato ni najboljši. Veliko več energije in življenjske moči boste imeli, če se boste namesto zvečer zjutraj oprhali s hladno vodo. Ta pospeši krvni pretok, prebuja, odpravlja utrujenost ter izboljšuje razpoloženje. Ne telovadite Med telesno aktivnostjo telo preplavijo endorfini, ki zagotavljajo dobro počutje. Jutranja vadba je zato dobra popotnica za uspešen dan. Hkrati se ob njej pospeši krvni pretok, v vse telesne celice pride več kisika in hranljivih snovi, kar zagotavlja več energije za vsakodnevna opravila. Ni treba, da zjutraj tečete eno uro, že deset minut zmerne vadbe bo za lepši dan dovolj. Ne greste na svež zrak Študije so pokazale, da so posamezniki, ki jim v telesu primanjkuje vitamina D, pogosteje podvrženi kronični utrujenosti kot tisti, ki imajo tega vitamina dovolj. Vitamin D v koži nastaja pod vplivom sončnih žarkov, zato v kratkih zimskih dneh izkoristite vsak trenutek, ko na naš planet sije sonce in se mu predajte vsaj nekaj minut. Poslušate napačno glasbo Strokovnjaki trdijo, da je glasba z ritmom od 120 do 145 udarcev na minuto najboljša za dober začetek dneva. Poskočne melodije prebujajo, navdajajo z dobro voljo ter s pozitivno energijo. Poskrbite torej, da bodo vaša ušesa ujela glasbo, ki vas bo spodbudila in bo pregnala utrujenost.