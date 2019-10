Zakaj telefona ne bi smeli nositi na stranišče

Nekateri s seboj na stranišče vzamejo časopis, drugi knjigo in tretji telefon ali tablico. A nič od tega ni dobra ideja. Kot opozarja Sarah Jarvis, družinska zdravnica iz Velike Britanije, je predolgo sedenje na straniščni školjki povezano s težavami pri praznjenju debelega črevesa, s povečanim pritiskom na ta del telesa ter z večjim tveganjem za hemoroide. Na stranišče brez zabave Ti se seveda ne pojavijo neposredno zaradi zrenja v zaslon ali branja čtiva, temveč zato, ker v njihovi družbi čas hitro mineva, zato v črevesju neprijaznem položaju ostajate dlje časa, kot če bi stranišče obiskali brez take ali drugačne zabave. Kot še navaja zdravnica, se skoraj tri osebe od štirih vsaj enkrat v življenju srečajo s hemoroidi. Večinoma minejo sami od sebe, v določenih primerih pa je potrebno primerno zdravljenje. Tveganje zanje zmanjšujeta gibanje in primerna prehrana Tveganje zanje zmanjšujejo primerna prehrana z vlakninami, dovolj tekočine, redno gibanje in tudi to, da na veliko potrebo odidete brez svoje napravice ali drugega zanimivega branja.