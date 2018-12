Zakaj ni dobro sušiti povsem mokrih las?

Potem, ko umijete lase, takoj v roke vzamete sušilnik in jih začnete sušiti. To pa nanje ne vpliva najbolje. Poglejte, s katerimi napakami pri negi in urejanju las tem še škodujete in se jim v prid lepi pričeski raje izogibajte. Sušenje premokrih las Povsem mokrih las ni dobro sušiti s sušilcem. Strokovnjaki za njihovo nego opozarjajo, da bi jih najprej morali temeljito popivnati z brisačo ter nato sušiti na zraku. Šele, ko se iz njih izloči približno 80 odstotkov vlage, jih do konca posušite z vročim zrakom. Tako ne le, da bo pričeska obstojnejša in lasje bolj zdravi, hkrati bo sušenje trajalo krajši čas. Prevelika količina izdelkov za oblikovanje Ti ne samo, da preobremenijo lase, ki se posledično hitreje zamastijo, prav tako na lasišču tvorijo sloj, ki škoduje koži na njem in vodi v vnetja ter prhljaj. V tem primeru torej velja: manj je več. Sušenje vseh las naenkrat Da bi čim hitreje posušili lase, vroč zrak vanje pihate z vseh strani, tudi to pa ni najboljši način. Pričeska bo obstojnejša in lažje jo boste oblikovali, če boste lase razdelili na četrtine in posamične pramene sušili od zadnjega proti sprednjemu delu glave. Sušenje s prevročim zrakom Previsoke temperature škodujejo lasem in lasišču. Oboje se zato izsuši in lasje so na pogled utrujeni, suhi, prav tako zaradi prevročega zraka trpijo konice, ki se hitro razcepijo, koža lasišča pa se začne luščiti. Raje si vzemite več časa in lase dlje ter počasi sušite z nižjo temperaturo zraka.