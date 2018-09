Zahrbtna bolezen, za katero zbolevamo čedalje pogosteje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ključna je preventiva, sprememba načina življenja.

Vsak peti moški in vsaka šesta ženska v svetu bosta zbolela za rakom, vsak osmi moški in vsaka enajsta ženska bosta zaradi bolezni umrla, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Odstotek preživetja je boljši v razvitih državah, kjer je boljšim načinom zdravljenja in zgodnjemu odkrivanju navkljub tudi več primerov bolezni – tudi zaradi neaktivnega in nezdravega modernega življenja: nezdravega prehranjevanja, premalo gibanja, pitja alkohola in kajenja.Rak se še naprej alarmantno hitro širi po svetu: letos bodo zabeležili 18,1 milijona novih primerov bolezni, ki bo zahtevala 9,6 milijona smrti, kažejo podatki mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) pri SZO. Za primerjavo: 2012. so napovedali 14 milijonov novih primerov in osem milijonov smrti. SZO je sestavila seznam 185 držav na podlagi tega, koliko primerov novoodkritih rakov bodo imele letos. Na prvem mestu je Avstralija, kjer naj bi letos zbolelo 468 ljudi na 100.000 prebivalcev, sledi Nova Zelandija, tretja je Irska, četrta Madžarska, ZDA je na petem mestu, šesta je Belgija, sedma Francija, deveta Norveška in deseta Nizozemska; Združeno kraljestvo je na 13. mestu, Slovenija na 19. Države z najnižjo pojavnostjo raka so Gambija (57,2 na 100.000), Niger, Jemen, Kongo, Vzhodni Timor, Tadžikistan, Butan, Džibuti, Šrilanka in Savdska Arabija.Po novih ocenah je v 185 državah med 36 vrstami raka najsmrtonosnejši rak pljuč z 1,8 milijona smrti, sledijo rak debelega črevesa (881.000 smrti ali 9,2 odstotka), rak želodca (783.000 smrti) in rak jeter (782.000 smrti) ter rak dojke pri ženskah. Pet let po postavitvi diagnoze živi 43,8 milijona ljudi.Povečanje primerov raka je povezano z demografsko rastjo, staranjem prebivalstva in rastjo dejavnikov tveganja, kot so kajenje, debelost, pomanjkanje gibanja in neuravnotežena prehrana. Preventiva je ključnega pomena, je dejal, direktor IARC: »V boju proti tej uničevalski bolezni so nujni učinkoviti pristopi preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni.« Zdravstvene oblasti naj upoštevajo vpliv različnih vrst raka na spol, regijo in državo, da bo tarčno usmerjena. Od tretjine do dveh petin novih primerov bolezni bi lahko preprečili z zmanjšanjem dejavnikov tveganja, kažejo nedavne raziskave. Za porast obolelih je namreč kriv moderni način življenja pa tudi dejstvo, da ljudje živimo dlje. Pa vendar strokovnjaki poudarjajo: »Za tiste, ki zbolijo za rakom, to ne bi smela biti smrtna obsodba.«