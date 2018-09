Za vitko linijo in boljšo odpornost

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO FOTO: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Lahko so izvrsten posladek in preprost prvi obrok za dojenčka.

Okusne in aromatične hruške so za marsikoga najljubši sadež. Niso le slasten dodatek uravnoteženi prehrani, polne so hranil, o njenih blagodatih se govori od nekdaj. So vir vitaminov C, K, B2, B3 in B6, za nosečnice in doječe matere bo koristil podatek, da vsebujejo tudi folno kislino. So odlična prva hrana za dojenčke, ki začenjajo uživati gosto hrano.Od mineralov omenimo kalcij, magnezij, kalij, baker in mangan. Baker in vitamin C sta antioksidanta, zato boste z uživanjem hrušk krepili imunski sistem, ker se bližamo sezoni prehladov in gripe, si jih preskrbite že danes. Še en antioksidant je v hruški, natančneje v njeni lupini: to je kvercetin, ki naj bi pomagal preprečevati raka in poškodbe arterij. Lupine torej ne zavrzite, sadež dobro operite ali kupite ekološko pridelanega.Koristijo prebavi, saj vsebujejo vlaknine, te ne skrbijo le za zdravo črevesje, ampak tudi preprečujejo napihnjenost ter vzdržujejo zdravo raven holesterola, skrbijo za srčno-žilno zdravje. Z eno hruško na dan boste poskrbeli za petino potrebnih vlaknin. Ker dobro vplivajo na prebavo in vsebujejo le malo kalorij, se uživanje hrušk priporoča med dietami.Nasitila vas bo, telo pa obenem preskrbela z energijo, in to brez debeljenja. Zaradi flavonoidov je izvrstna v boju proti diabetesu, predvsem tipa 2: dobro vpliva na raven sladkorja v krvi.Uživanje hrušk izboljšuje zdravje srca, niža krvni tlak, izboljšuje kognitivne sposobnosti, izsledki študije, ki so jo opravili na univerzi Cornell, kažejo, da lahko pomaga preprečevati alzheimerjevo bolezen, pomaga tudi pri obnovi tkiv, niža možnosti vnetja, izboljšuje metabolizem in crikulacijo, varuje pred osteoporozo, ohranja zdravje oči, tudi las in kože: bogata je z betakarotenom, močnim antioksidantom, ki skrbi za zaščito in normalno delovanje kože in sluznice.Kožo ščiti pred zunanjimi vplivi in je odgovoren za nastajanje pigmenta melanina v koži. Pripravite si masko: hruško olupite in očistite ter zmiksajte, dodajte žlico medu in premešajte. Nanesite na obraz in pustite delovati 20 minut, sperite z mlačno vodo.Hruška velja za hipoalergeno sadje, kar pomeni, da ta sadež lahko uživajo tudi tisti, ki so morda občutljivi za katero vrsto hrane ali imajo alergijo. Le vode ni priporočljivo piti potem, ko ste se jih najedli, saj si lahko pridelate diarejo.