Za miren spanec

Uživamo ga za znižanje krvnega tlaka, blagodejno vpliva na živčni sistem.

Poseben okus daje jedem, slanim in sladkim – mak; ta drobcena črna semena se pojavljajo tako rekoč v vseh kuhinjah sveta, tudi pri nas: vsi poznamo prekmursko gibanico, Prekmurci prisegajo tudi na makove rezance. Mak je od nekdaj znan kot surovina za proizvodnjo opija, a v prehrani uporabljamo zgolj makova semena, ki nimajo takega učinka in zdravju ne škodijo, saj naravno ne vsebujejo opijevih alkaloidov. Vsebuje jih rastlinski sok, s katerim se semena lahko kontaminirajo pri žetvi ali zatiranju škodljivcev.Mak je zaradi opija in rdeče barve dolgo veljal za simbol sna in smrti. O njegovi uporabi so poročali že v Mezopotamiji, uporabljali so ga v medicinske namene, rekli so mu rastlina veselja. Atleti v antični Grčiji so pred tekmo menda pili napitek iz vina, maka in medu, da bi bili močnejši. Ljudsko zdravilstvo ga priporoča za sproščanje mišic pa proti bolečinam in tudi krčem v trebuhu, za izkašljevanje. Ima blag okus, zaradi česar je priljubljen v mnogo jedeh.Mak lahko dviguje razpoloženje, saj je bogat s snovmi, ki blagodejno vplivajo na živčni sistem, blažijo razdražljivost in stres, zato ne preseneča, da koristi pri težavah z nespečnostjo, spodbuja koncentracijo. Vsebuje tudi nenasičene maščobne kisline, zlasti oleinsko (omega 9) in linolno (omega 6), ki lahko upočasni razvoj multiple skleroze, varuje srčno-žilni sistem, nadzoruje krvni tlak, vsebuje še maščobne kisline omega 3, ki krepijo imunski sistem. Makova semena so odličen vir proteinov, bolj kot po vsebnosti vitaminov (vsebuje vitamine skupine B, tudi vitamin C) je cenjen zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin in mineralov, zlasti joda, mangana, magnezija, cinka, kalija, bakra in kalcija: dve žlici makovih semen vsebujeta 250 mg kalcija, četrtino dnevnega priporočenega odmerka.Iz semen s hladnim stiskanjem pridobivajo makovo olje, ki naj bi bila dobra zamenjava za oljčno in se priporoča za boljšo prebavo in cirkulacijo.Naslednjič ko pečete kruh, ga posujte z nekaj makovimi semeni ali pa jih dodajte v testo, morda v mafine in piškote, dodate jih lahko ovseni kaši, ki jo jeste za zajtrk, za malce drugačen okus in teksturo.