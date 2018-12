Z naravo nad mačka

Smo sredi najbolj prazničnega in veselega meseca v letu, ko se vrstijo zabave, na katerih marsikdo tudi pregloboko pogleda v kozarček, naslednji dan pa sledijo glavobol, slabost in vsesplošno slabo počutje. Običajno v teh primerih večina rada poseže po aspirinu ali kakšnih drugih protibolečinskih sredstvih, a povsem enostavno se lahko mačka znebimo tudi brez kemije. Skupina britanskih nutricionistov in strokovnjakov zdrave prehrane denimo predlaga ingver za odpravo slabosti in vročo kopel za ponovni zagon limfnega sistema.



Tistim, ki se spopadajo s posledicami prekrokane noči, bo v veliko pomoč tudi fruktoza, saj pospešuje presnovo alkohola. In hitreje ko bo ta nadloga zapustila telo, hitreje se bomo počutili bolje. »Posezite po sadnih prigrizkih. Najboljši vir fruktoze so žižole, ki vsebujejo tudi kalij, ta pa pomaga pri hidraciji,« svetujejo strokovnjaki, ki se strinjajo, da bo mačka pregnala tudi mastna hrana. »Že dolgo se govori, da zaužitje mastne hrane pomaga telesu, da postane odpornejše proti alkoholu. Če preden se odpravimo na pivo s prijatelji, zaužijemo kos mastne pice ali porcijo ocvrtega krompirčka, bo mast na želodčni steni naredila oblogo in upočasnila absorbcijo alkohola v organizem,« pojasnjujejo.



Tisti, ki se jutro po službeni zabavi spopadajo s slabostjo, pa naj, kot rečeno, posežejo po ingverju. Recept za ingverjev čaj je izjemno preprost: nekaj koščkov svežega ingverja namočimo v vrelo vodo in počakamo nekaj minut. Enak učinek imajo ingverjevi bomboni. Blagodejno pa bo na utrujeno telo vplivalo tudi potenje, naj bo to v savni, telovadnici ali preprosto v domači kadi. »Limfni sistem bo začel hitreje delovati in izločati strupe, k čemur stremimo, paziti je treba le, da pri tem dovolj pijemo, saj bo že tako dehidrirano telo s potenjem izločilo še več tekočine,« svetujejo strokovnjaki, ki pa kot najboljše zdravilo za mačka svetujejo spanje. »Spanje je še vedno najučinkovitejši način, da se telo regenerira. Ko spimo, imajo naši organi priložnost, da počivajo in se obnovijo. Alkohol močno obremeni jetra, saj morajo poleg običajnih nalog skrbeti še za razkroj alkohola in pomagamo jim lahko le s spanjem. Tako se bodo hitreje obnovila in pozdravila.«