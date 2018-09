Z najučinkovitejšo vlaknino nad zaprtje

FOTO: Sanofarm

Kaj je zaprtje?

Ključ do zdrave prebave

Jesen in zima zaradi padca temperatur v nas prebudita večji apetit po mastni hrani z višjo vsebnostjo kalorij. Sezonska hrana je načeloma težja in bolj nasitna; od buč, ki zrastejo na vrtovih in poljih do kolin in domače vinske kapljice. Povsem običajno je, da takrat nekaj kilogramov pridobimo, a veliko večja nadloga, ki jo lahko takšna hrana povzroči, je zaprtje.Kadar blata ne odvajamo več kot tri dni, na stranišču preživimo več kot 10 minut ali odvajamo trdo blato, govorimo o zaprtju. Poleg težke, neuravnotežene prehrane ga povzročajo tudi premalo gibanja, dehidracija ter jemanje zdravil, ki upočasnjujejo prebavo. Ker blato zastaja v črevesju in se na črevesnih stenah začnejo nabirati obloge, telo preko črevesne sluznice ne more vsrkati hranljivih snovi. Postanemo utrujeni, razdraženi in napihnjeni.Kitajska medicina pravi, da so težave s prebavo posledica drugih neravnovesij v telesu. K njeni ureditvi naj bi pripomogli že pritiski na določene akupresurne točke. Ne gre pa brez redne, raznolike in zdrave prehrane, dovolj vode in gibanja.Hranljive snovi, ki najučinkoviteje pripomorejo k mehkejšemu blatu in lažjemu, rednemu odvajanju, so vlaknine. V stiku z vodo namreč ustvarjajo naraven gel, ki potuje po prebavnem traktu in nase veže obloge in strupene snovi.