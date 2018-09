Z jajčnim beljakom in sokom limone nad črne ogrce  

Kaj potrebujete:

jajčni beljak,

sok limone.

Priprava in uporaba:

Beljak v skodelici stepite v gladek, ne prečvrst sneg.

Dodajte mu sok ene limone in dobro zmešajte.

Obraz umijte s toplo vodo.

Dele kože, kjer so ogrci, s prsti ali čopičem premažite z debelejšim slojem maske.

Počakajte 20 minut in jo nato s krožnimi gibi odstranite z obraza.

Obraz umijte s toplo vodo in nanj nanesite vlažilni kremo.

Masko uporabljajte enkrat na teden, že po nekaj nanosih boste opazili znatno izboljšanje.

Črni ogrci in zamašene kožne pore so tisti, ki neredko kazijo lepoto obraza. Največkrat se pojavijo na nosu, čelu ter bradi in ne samo, da so neprijetni na pogled, lahko se tudi vnamejo in spremenijo v boleče otekline. Stiskati jih ni pametno, bolje jih je odpraviti z domačo masko iz samo dveh sestavin.