VIDEO: Čemu se morate izogibati, če imate alergijo?

Spomladi: leska, breza in vrba.

Zgodaj poleti: bukev, javor, hrast in številne travniške rastline.

Pozno poleti: pelin, trstika in trave.

S cvetenjem in z brstenjem narave so začele brsteti tudi alergije. Če ste med tistimi nesrečniki, ki vam cvetni prah povzroča preglavice, ste verjetno poskusili že marsikaj, da alergija ne bi eskalirala v najhujši obliki.Nasvetov je nešteto, vsak pa najde svoj način, kako prebroditi pomlad in zgodnje poletje, ko je v zraku največ cvetnega prahu. Po nekaterih ocenah naj bi imela alergijo kar četrtina odraslih oseb.Alergija zelo vpliva na kakovost življenja, moti spanec, zmanjšuje delovno storilnost in vpliva na način preživljanja prostega časa, zato smo pripravili par nasvetov, čemu se izogibati vsaj v tem obdobju, da zmanjšate vpliv alergenov na počutje. Oglejte si jih v videu.