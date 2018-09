Veste, kje so drugi možgani? V trebuhu

Če ste mislili, da ima naš prebavni trakt le eno funkcijo, in sicer, da prebavlja hrano, ste se motili. Vsaj tako trdijo strokovnjaki, ki so z novimi študijami dokazali, da so prebavila pravzaprav naši drugi možgani. Imajo namreč velik vpliv na to, kako razmišljamo, kako zdravi smo, in močno vplivajo tudi na počutje ter psihološko zdravje.Ta del našega telesa je namreč zelo kompleksno oživčen, ima na stotine milijonov živcev, prek njih pa potujejo številni signali po ostalih delih telesa. Dolgo je že znano, da čustva močno vplivajo na prebavni trakt: nekateri ob živčnih situacijah dobijo drisko, drugi zaprtje. Kar pa doslej še ni bilo znano, je to, da je odnos obojestranski, tudi črevesje namreč vpliva na možgane. Pravzaprav pravijo, da bi lahko bil celoten prebavni trakt z vsemi živci kar samostojen organ, neodvisen od možganov.To spoznanje bi po mnenju strokovnjakov lahko pomagalo pri zdravljenju številnih kroničnih psiholoških težav kot tudi bolezni možganov. S spremembo načina prehranjevanja namreč lahko dosegamo velike spremembe v zdravju in počutju, tako fizičnem kot tudi psihičnem.