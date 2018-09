Večerja za vitko postavo

Če menite, da se morate v prid vitke postave zvečer v posteljo odpraviti lačni, se motite. Tako kot prepoln spanje ovira tudi prazen želodec. Dobro pa je premišljeno izbirati živila, ki jih uživate zvečer, in si tako zagotoviti vitko postavo ter miren nočni počitek. Kaj smete prigrizniti brez slabe vesti? Skuto Iz kravjega ali kozjega mleka, z nobeno ne boste zgrešili. Lahko jeste samo ali iz nje pripravite namaz in ga namažete na polnozrnati kruh. Zaradi bogastva beljakovin boste tako poskrbeli za obnovo mišic, za boljši spanec, ne boste pa deležni debelejših maščobnih oblog. Puranje meso Pečen puranji zrezek v družbi zelene solate je odlična večerja. Hitro prežene lakoto, poleg tega pa puranje meso vsebuje aminokislino triptofan, ki pripomore k boljšemu spanju, hkrati pa telesu zagotavlja le malo maščob in s tem kalorij. Grški jogurt Gost, kremast grški jogurt vsebuje več beljakovin od običajnega, bogat je s probiotiki, ki skrbijo za dobro delovanje prebavil in tako pozitivno vpliva na prebavo. Lahko mu dodate sadje po izbiri, najboljše je jagodičevje, saj v sebi skriva veliko antioksidantov ter tako ne zagotavlja le lepe postave, temveč pozitivno vpliva na celotno zdravje. Ovsena kaša Priljubljeni zajtrk lahko postane tudi večerja. Ovsena kaša je med vsemi takimi in drugačnimi zajtrku namenjenimi žiti najboljša, saj ne vsebuje sladkorja, zato pa veliko hranljivih snovi in vlaknin ter tako poteši lakoto in ne obremeni želodca. Zelena zelenjava Zelena zelenjava je nizkokalorična, na drugi strani pa zagotavlja veliko vlaknin, vitaminov in mineralov ter zato hitro napolni želodec. Z nobeno ne morete zgrešiti. Pripravite iz nje solate, popecite na žaru brokoli ali zelenjavo spremenite v zelenjavni zmešek iz ohrovta, blitve in špinače. Za lahko noč in ozek pas.