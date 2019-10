V jeseni smo najpametnejši

Dnevna svetloba in vitamin D

Ni dvoma

Moč, zdravje in delovanje možganov se spreminjajo glede na letni čas, na vrhuncu pa so kognitivne sposobnosti jeseni, je pokazala raziskava znanstvenikov iz ZDA, Kanade, Francije in Izraela. Ti so jo izvedli s sodelovanjem 3500 posameznikov, starejših od 60 let, ki so reševali teste, s katerimi so preverjali kognitivne sposobnosti in koncentracijo.Izkazalo se je, da so bili možgani prostovoljcev na vrhuncu moči ob koncu poletja in na začetku jeseni. Strokovnjaki ta dognanja utemeljujejo z dejstvom, da na delovanje malih sivih celic spodbudno vplivajo dolgoročna izpostavljenost večji količini dnevne svetlobe, več vitamina D v organizmu, zmerna temperatura in ravnovesje hormonov. Hkrati se je izkazalo, da je pozimi v primerjavi z jesenjo 30 odstotkov večja možnost za izpolnitev diagnostičnega kriterija za blage kognitivne poškodbe ali demenco.»Razlika v uspešnosti pri reševanju testov je bila glede na letne čase dovolj velika, da smo ugotovili, da je jesen za možganov najprimernejši del leta,« je povedal nevrolog iz zdravstvenega centra Sunnybrook na univerzi Toronto