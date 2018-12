Tudi to negativno vpliva na kožo

Pri negi kože ste dosledni. Temeljito jo čistite, hranite s primernimi kremami, ji občasno privoščite masko in luščilo, ne kadite, jeste zdravo, skratka, veliko energije vlagate v to, da bi dolgo ostala mladostna in napeta. Vendar pa vse skupaj morda ne bo dovolj, kajti na kvaliteto polti vplivajo tudi dejavniki, na katere ne bi pomislili. Kateri so in kako škodujejo vaši lepoti? Okolica Ne glede na to, ali v službo hodite z avtom, avtobusom, s kolesom ali peš, vsak dan ste izpostavljeni onesnaženemu zraku, ki ni ravno prijatelj kože. Nobenega dvoma pri tem ni, da so tisti, ki živijo v mestih, na slabšem. Delci smoga, izpušnih plinov, prah, različna sevanja in še bi lahko naštevali, povzročajo oksidativn stres, ta pa je en glavnih povzročiteljev gub na obrazu.

Kaj lahko storite? V resnici se je tem dejavnikom skoraj nemogoče izogniti, lahko pa svojo kožo vsaj nekoliko zaščitite s primerno nego: izbirajte kreme s hijaluronsko kislino in visokim odstotkom antioksidantov, ki negujejo, ščitijo in vlažijo polt ter tako izničujejo vplive, ki jim je podvržena zaradi onesnaženega zraka. Sladke dobrote Dobro veste, da s sladkorjem ni dobro pretiravati. A ne samo zato, ker vodi v številne bolezni in odvečne kilograme, temveč tudi, ker zaradi procesa glikacije škoduje vaši koži. Molekule sladkorja se namreč vežejo na beljakovinska vlakna kolagena in elastina, ta zato slabijo, polt pa postane dovzetna za gube in druge posledice staranja.

RKaj lahko storite? Nerealno bi si bilo zadati, da nikoli več ne boste jedli sladkorja, a morda bi bilo pametno razmisliti, da bi vsaj čaj ali kavo pili brez njega. Vzglavnik Ste vedeli, da se ponoči koža obnavlja in da odmrle celice pri tem padajo na vaš vzglavnik? Na njem se prav tako kopičijo maščobe in druga umazanija, ki se tedaj, ko zvečer nanj položite glavo, prenesejo na kožo in tam povzročajo mozolje ter ob stiku s tkanino tudi gube.

Kaj lahko storite? Vzglavnike operite vsaj enkrat na teden, če je mogoče, dvakrat in si omislite svilene ali satenaste, saj sta ta materiala do kože veliko prijaznejša, kot bombaž. Tipkovnica računalnika Ko boste pomislili na to, kako dolgo je že niste temeljito očistili, se boste strinjali, da je tudi ta nepogrešljiva oprema lahko kriva za težave s kožo. Več raziskav je pokazalo, da so tipkovnice računalnikov veliko bolj umazane od straniščnih školjk. In ko pridno tipkate, nato pa roke položite na obraz, se ta umazanija prenese na polt. Nadaljevanje zgodbe je znano: vnetja, mozolji, zamašene pore, gube …

Kaj lahko storite? S primernim sredstvom vsaj enkrat na teden temeljito očistite tipkovnico, za računalnikom ne jejte in se med delom čim manj dotikajte obraza. Zasloni telefona Čeprav natančen neposreden vpliv modre svetlobe na kožo še ni povsem znan, je nekaj jasno: modra svetloba, ki jo oddajajo takšni in drugačni zasloni, ovirajo spanec. Manj spanja pa pomeni več gub.

In rešitev? Preprosto zatemnite zaslone in vsaj eno uro pred spanjem odložite telefon.