Tudi ko premagaš raka, življenje ni enostavno

Tanja Španić, predsednica Europe Donne Slovenija FOTO: Aleš Černivec

Rak je tukaj, treba ga je hitro odpraviti

Rožnati oktober



Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1300 žensk in okoli deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa umre. Združenje Europa Donna Slovenija je začetek letošnjega rožnatega oktobra obeležilo z barvanjem zvoncev za kolesa na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Strah, da se vrne

Začetek rožnatega oktobra je združenje Europa Donna Slovenija obeležila z barvanjem zvoncev v središču Ljubljane. Na fotografiji z leve: predstavnica za javnost Polona Marinček, nekdanja predsednica Mojca Senčar in pa njena naslednjica Tanja Španić. FOTO: Aleš Černivec

Tudi ko ozdraviš, ni lahko

Materinstva ni odpisala

Tri minute za zdravje

Začetek rožnatega oktobra je združenje Europa Donna Slovenija obeležila z barvanjem zvoncev v središču Ljubljane. Stojnico je obiskal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Aleš Černivec

LJUBLJANA – Naj bo oktober še tako siv in pust, za, predsednico združenja Europa Donna Slovenija, je že kar nekaj let rožnato obarvan. Prav tako za številne druge ženske, katerih življenja je zaznamoval rak na dojki.Že deset let je tega, kar si je Tanja sama zatipala bulico na dojki. Stara je bila komaj 26 let. »Šla sem k zdravniku, ki me je takoj resno jemal. Hitro smo začeli z diagnostiko in prvi izvidi so bili v redu. Toda zdelo se mi je, da še naprej nekaj raste, imela sem slab občutek in šla nazaj. Še enkrat sem opravila vse teste, ki pa so bili pozitivni. Vse se je začelo odvijati s svetlobno hitrostjo,« se je spominjala tistih prelomnih trenutkov. Tako mlado so jo zdravniki takoj vzeli v obravnavo, s terapijami je začela v dveh tednih in kot pravi, s potekom zdravljenja res ni imela težav.Toda prišla je tudi druga, temna plat, ko se je bilo treba soočiti s to hudo preizkušnjo, jo deliti z bližnjimi in živeti z njo v širši družbi. Vendar pa Tanja danes svojo zgodbo pripoveduje v zelo vedrem tonu. Kot da to zanjo ne bi bila neka huda travmatična izkušnja. »Seveda te preseneti, saj zlasti v tako mladih letih ne pričakuješ, da bi se ti lahko zgodilo kaj takšnega. Toda po poklicu sem veterinarka, imela sem kar nekaj medicinskega znanja in si malo predstavljala, kaj sledi. Nisem se veliko ukvarjala s tem, zakaj se mi je to zgodilo, temveč sem si hitro rekla, rak je tukaj, moram se čim prej začeti ukvarjati z njim, ga odpraviti in se pozdraviti. Na tak način sem to vzela. Je pa čez čas vse skupaj prišlo za mano, vsekakor so bili tudi težki dnevi. Tedaj te gor dvignejo najbližji,« je povedala in tudi poudarila, koliko dobrega so ji dale ženske, ki jih je spoznala v Europi Donni. Tudi danes, ko je predsednica združenja, ji dajejo energij, »ki me ves čas drži pokonci in me nikoli ne spusti.«Kako danes razmišlja o raku? Se je sploh mogoče znebiti strahu, da se nekoč spet pojavi? »S tem živiš naprej. Če ne drugega, te brazgotine in pozni stranski učinki zdravljenja spremljajo vsak dan. Pridejo dnevi, ko te kaj boli, in vedno najprej pomisliš na to, da se je bolezen ponovila ali napredovala. Zdravniki razumejo te naše strahove in nas tudi upoštevajo. Moraš se nekako naučiti s tem živeti in obvladati ta strah, ne da ta strah obvlada tebe,« pravi Primorka, ki so ji poleg obeh dojk odstranili tudi vse bezgavke, zaradi obsevanj pa ji danes nekoliko zateka roka. »Limfedem je eden od najbolj pogostih poznih posledic zdravljenja. To je nekaj, s čimer se moraš naučiti živeti,« pravi.V Europi Donni želijo ženske na delavnicah naučiti, da se znajo obvladovati, se soočiti s strahom, žalostjo, jezo, depresijo. »To so težke stvari, zato želimo ženskam pomagati čim prej.« V združenju deluje tudi posebna skupina mladih bolnic, ki danes šteje že več kot 200 članic. Pred leti se jim je pridružila tudi Tanja. Šestindvajset let ni ravno običajna starost, pri kateri ženske zbolevajo za rakom dojk. Za mlade bolnice veljajo tiste, ki so zbolele pred 40. letom, več kot 80 odstotkov namreč zboli po 50. letu. Za mlade ženske, ki so še v reproduktivni dobi, je zelo pomembno, da se seznanijo z vsemi možnostmi ohranjanja plodnosti, ustvarjanja družine, kako nadaljevati študij, ustvariti kariero. Delodajalci se namreč še vedno bojijo zaposliti žensko, ki je bila onkološka bolnica. »Tudi, ko že ozdraviš in greš naprej, imaš v življenju še vedno veliko nekih ovir in tabujev. Mlajše ženske to občutimo bolj kot tiste, po 50. ali 60. letu, ki so morda že upokojene. Tu so trajne bolniške, dolge odsotnosti iz službe, ena od posledic je tudi socialna izolacija.«Rak je kajpak spremenil nadaljevanje njenega življenja. Vrednote se spremenijo, pravi. »Včasih rečem, da sem postala velik egoist, ker bolj poskrbim zase, kot bi sicer.« Tanja ni rodila pred boleznijo, ostala je brez obeh dojk, a ni še opustila misli na materinstvo. »Imam moža, s katerim sva skupaj že od srednje šole. Skozi vse to sva šla skupaj, skupaj sva sprejela te odločitve. Zdravniki so me tolažili, da bom čez 10 let še vedno mlada, ženske danes rojevajo pozneje. Še vedno je ta tema odprta, bomo videli, kako bo.« Na koncu je vedno možnost tudi posvojitev, še pravi Tanja in se tudi pošali, da enega otroka že ima, kosmatinca na štirih nogah.Kaj ji je bolezen prinesla in kaj odnesla? »Morda se čudno sliši, toda velikokrat pravim, da mi je bolezen več prinesla kot odnesla. Vzela mi je obe dojki in nekaj zdravja, dala pa mi je ogromno novih izkušenj, krasnih ljudi. Tudi novo kariero.« Prej je delala kot raziskovalka na veterinarski fakulteti, zdaj pa to opustila in se tudi profesionalno povsem posvetila Europi Donni. Kako nanjo vplivajo te, velikokrat težke in tragične zgodbe? »Na začetku je bilo težko, sodelovala sem s psihoterapevti, naučila sem ločevati, da to ni moja zgodba. Skozi leta se navadiš.«Bi imela zase pri 26 letih kakšen nasvet, danes, ko je 10 let starejša in pametnejša? »Nisem si redno pregledovala dojk. Precej naključno sem začutila bulico. Zato apeliram na vse mlade ženske, naj si začnejo pregledovati dojke. Tako bodo spoznale svoje telo. Ne da bi nekaj iskale, ampak, da se, če se kdaj kaj pojavi, da bodo to čim prej zaznale. Za ženske do 50. leta je to edino orodje. To nam vzame tri minute na mesec, mislim, da si vsaka lahko vzame toliko časa za zdravje.«