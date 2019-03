Trik, ki v trenutku prežene nespečnost

Nespečnost je težka nadloga. Vzroki zanjo so različni, prinaša pa nemalo negativnih posledic za zdravje. Vendar jo je mogoče premagati s preprosto tehniko dihanja 4-7-8. V resnici je nanjo mogoče gledati kot na obliko meditacije, s pomočjo katere boste v spanec potonili v nekaj minutah. Kako jo izvajati? Lezite v posteljo in počasi vdihnite skozi nos. Vdih naj traja štiri sekunde. Nato zadržite sapo in jo zadržujte sedem sekund. Na koncu naj izdih traja osem sekund. Zakaj deluje? Nespečnost je pogosto posledica tesnobe, pod vplivom katere v telesu naraste količina adrenalina in dihanje postane plitvo, srce pa bije hitreje. Dihalna vaja deluje kot pomirjevalo, saj spodbuja počasno in globoko dihanje, umirja bitje srca, sprošča in že po nekaj ponovitvah prikliče miren sen.