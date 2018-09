Trije lepotni miti, ki jim ne smete verjeti

Nešteto je nasvetov in navodil, kako do lepega videza. A vse, kar je mogoče slišati ali prebrati, ne drži. Kajti v povezavi z lepoto obstaja veliko mitov, ki nimajo nič skupnega z resnico. Poglejte tri zelo pogoste. Mit številka ena: s pravo kozmetiko je mogoče zožiti razširjene pore Slaba novica: na svetu ni kreme, seruma ali losjona, ki bi lahko zmanjšal razširjene pore. Ne glede na to, koliko boste odšteli za kremo, ki obljublja tak učinek, z njeno ne bodo nič ožje. »Noben izdelek ne more izbrisati ali zožiti razširjenih por,« ta mit razbija dermatologinja Rachel Nazarian. Dodaja pa: »Res je, da jih nekateri izdelki lahko začasno zožijo, vendar je njihov učinek zgolj začasen in ne traja tako dolgo, kot bi si želeli. Razširjene pore so, žal, dejstvo, s katerim se je najbolje sprijazniti.« Mit številka dve: s striženjem las je mogoče spodbujati njihovo rast Čeprav redno striženje las res pripomore k njihovemu zdravju in lepemu videzu, na hitrost rasti nima nikakršnega vpliva. »Z rednim striženjem se odstranjujejo zlomljene, razcepljene in poškodovane konice, nemogoče pa je pričakovati, da bodo lasje zato rasli hitreje,« pojasnjuje strokovnjak za nego las Matt Fugate. Dodaja pa: »Na hitrost njihove rasti ni mogoče vplivati, to je preprosto zapisano v genih.« Mit številka tri: zobna pasta spodbuja celjenje mozoljev Tudi sami tedaj, ko na obrazu opazite mozolj, nanj hitro nanesete zobno pasto, saj naj bi ta spodbudila njegovo celjenje? Žal to ni najbolj priporočljivo. Kajti snovi iz zobne paste so pregrobe za nežno kožo obraza, pod njenim vplivom se spremeni vrednost pH, hkrati se polt pretirano izsuši, opozarja Nazarianova. Posledice: vse skupaj iz nedolžnega mozolja preraste v trdovraten izpuščaj.

Veliko boljša izbira v kriznih časih so eterična olja nepozebnika ali čajevca. Vendar jih, preden jih nanesete na kožo, razredčite z baznim oljem. Primerni so tudi izdelki s salicilno kislino, ki jih je najbolje nanašati zvečer pred spanjem.