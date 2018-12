Tri banane za zdravo srce, boljšo kri in dobro počutje

S tremi bananami na dan zaužijete 1500 miligramov kalija. To pa ni edina prednost teh sadežev. Poglejte, kaj vse se bo še zgodilo, če si jih boste privoščili vsak dan. Znižal se bo vaš krvni tlak Kalij je ključen za uravnavanje krvnega tlaka in skrbi za pravo količino tekočine v organizmu, zato banane pripomorejo k zdravju srca, saj visok krvni tlak škoduje srcu in ožilju. Izboljšali boste zdravje srca in ožilja Banane vsebujejo veliko vlaknin, ki pripomorejo k ustrezni količini holesterola v krvi in tudi s tega vidika skrbijo za srce in ožilje. Vaše razpoloženje bo boljše V eni banani je v povprečju 27 miligramov magnezija. Ta pozitivno vpliva na razpoloženje in tudi na kakovost spanca. Pomanjkanje magnezija v telesu najpogosteje povzroča slab spanec in razdražljivost, dolgotrajno pomanjkanje pa tudi depresijo. Prebava bo boljša Ker so banane lahko prebavljive in vsebujejo veliko vlaknin, so zdrave za prebavila. Če vas muči zaprtje, izbirajte povsem zrele, pri okrevanju po driski pa so priporočljivejši manj zreli sadeži. Lažje boste premagovali napore Banane telesu dovajajo energijo, antioksidante in druge hranljive snovi, ki povečujejo vzdržljivost in omogočajo boljše delovanje mišic. V resnici lahko nadomestijo športne napitke. Imeli boste boljšo kri Ker vsebujejo veliko železa, pripomorejo k nastajanju hemoglobina v krvi, kar pomeni, da preprečujejo slabokrvnost. Lažje boste nadzorovali tek Banane nasitijo in ohranjajo sitost, strokovnjaki z univerze Chicago pa so potrdili, da lahko lakoto poteši že samo vonj banan in je že z njihovim vonjanjem mogoče premagati napad lakote.