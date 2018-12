To se zgodi, če takoj po seksu opravite malo potrebo

Strokovnjaki za žensko zdravje trdijo, da bi pripadnice nežnejšega spola po seksu morale opraviti malo potrebo. Zakaj je to pomembno? Na vprašanje odgovarja profesor ginekologije in porodništva z univerze New York Frederick Naftolin. Preventiva Pravi, da je pri ženskah tveganje za okužbe sečil višje, kor pri moških. Pri slednjih je namreč sečni kanal daljši, zato je manj verjetnosti, da bi neprijazne bakterije po njem prišle do mehurja in tam povzročile tovrstne težave.

Med spolnim odnosom pri ženskah v spolovila zaidejo bakterije, katere uriniranje po njem izpira, s tem pa se je mogoče zavarovati pred tovrstnimi infekcijami. Moški niso izvzeti »Najpogostejša okužba, ki je posledica seksa, je okužba sečil. Do nje pride, ko bakterije E-coli in drugi patogeni organizmi po sečnem kanalu zaidejo vse do mehurja. To je mogoče preprečiti z mokrenjem po seksu, saj se z urinom iz sečil izpirajo zdravju neprijazne bakterije. Pravilo velja tudi po oralnem in vaginalnem seksu dveh žensk,« je povedal strokovnjak in dodal, da čeprav je pri moških tveganje za te okužbe zaradi ustroja telesa nižje, niso pred njimi povsem varni. Najvišje tveganje zanje predstavlja analni seks. V teh primerih strogo svetuje uporabo kondoma oziroma uriniranje po spolnem odnosu.