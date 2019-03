To je zajtrk za energijo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tudi palačinke so lahko zdrave, če jih pripravimo iz polnozrnate moke brez sladkorja in postrežemo s sadjem. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Jajca so polna kakovostnih beljakovin, zdravih maščob in vitaminov, privoščite si grški jogurt s sadjem.

Okusen in zdrav zajtrk nas bo nasitil in poskrbel za pravilno delovanje organizma.

Večkrat slišimo, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, telesu namreč priskrbi dovolj energije za dan, poln obveznosti in izzivov. A niso vsa živila primerna oziroma zdrava za začetek dneva. Ljudje, ki redno zajtrkujejo, so bolj aktivni in produktivni, tako mentalno kot fizično, kažejo raziskave.Smuti, na primer, je poln sadja, tudi zelenjave, žitaric in mlečnih izdelkov. Če ga pripravimo doma, je lahko prava zakladnica vitaminov in mineralov ter vlaknin, a napitki, ki jih kupimo v trgovinah, niso nujno taki: vsebujejo lahko preveč sladkorja, tudi mastne mlečne izdelke. Pite, rogljički, krofi in mafini in podobno niso najboljša izbira, polni so maščob in sladkorja.Mnogi radi zajtrkujejo kosmiče, prihranijo nam čas in nas nasitijo. A žal vsebujejo veliko sladkorja in tudi maščob (uvrstili bi jih lahko kar v kategorijo sladic), zato se jim raje izognimo. Pogost zajtrk in med najmlajšimi tudi zelo priljubljen so palačinke in vaflji, a ti, narejeni iz bele moke in izdatno obloženi s čokoladnim namazom, niso na seznamu najbolj zdravih. Če jih že pripravljajte, jih naredite iz polnozrnate moke, namesto s čokolado pa jih postrezite z grškim jogurtom in sadjem, banano, na primer, lahko primešate kar v zmes, prav tako jogurt.Glavni vir energije so proteini, najdemo jih v kikirikijevem maslu, siru, jajcih, jogurtu. Izberite grški jogurt za odličen kremni zajtrk. Oreški so bogati z zdravimi maščobami, prispevajo k občutku sitosti, zato so zdrav prigrizek. Jajca so polna kakovostnih beljakovin, zdravih maščob in vitaminov (zlasti B2 in B12) ter holina, hranila, pomembnega za razvoj in delovanje možganov. Živila, bogata z beljakovinami, postopoma sproščajo energijo in pomagajo zgraditi mišice. Ker se beljakovine v organizmu zadržijo dlje kot ogljikovi hidrati in sladkor, bomo dlje siti, torej bomo manj verjetno posegli po (nezdravem) prigrizku pred kosilom oziroma bomo čez dan jedli manj.Izogibajte se sladkorju, predelanim in mastnim mesninam, bel kruh in pekovsko pecivo zamenjajte za polnozrnato. Privoščite si različne kaše, denimo proseno ali ovseno. Ovseni kosmiči so nizkokalorični in vsebujejo veliko vlaknin in beljakovin, krepijo imunski sistem, nižajo holesterol. In ne pozabite na sadje: pojejte za pest jabolka, pomaranče, kivija, jagodičevja.