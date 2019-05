Težave si povzročamo sami

Nezdravo življenje

Degenerativni revmatizem



Artroza sklepov je izraz za degenerativno bolezen zgornjih in spodnjih udov, ki se pojavlja v sklepih. Zanjo sta značilno izginevanje sklepnega hrustanca in osteoskleroza oziroma obraba sklepov, ki na koncu lahko privede tudi do deformacije sklepa. Artroza, ki jo imenujemo tudi degenerativni revmatizem, je ena najpogostejših ortopedskih bolezni in stara toliko, kolikor je star človeški rod. Pojavlja se enako pri ženskah in moških. Po nekaterih podatkih ima več kot 17 odstotkov populacije degenerativne bolezni kolena, to je najpogosteje prizadeto, sledijo kolki, stopala in skočni sklep. Na bolezen vplivajo motnje hormonskega ravnovesja, dedna nagnjenost, zunanji dejavniki.

Zaradi podaljševanja življenjske dobe in staranja prebivalstva so najrazličnejše težave z zdravjem vse pogostejše, tudi s sklepi. Natančnega podatka, koliko ljudi ima težave s sklepi v Sloveniji, nimamo, statistične ocene pa kažejo, da jih imajo zlasti s hrbtenico, invalidska komisija obravnava največ tovrstnih primerov. Skoraj ni človeka, ki ga prej ali slej ne bi zabolelo v križu ali drugje v hrbtenici: zaradi teh bolečin kar 65 odstotkov ljudi vsaj enkrat v življenju poišče zdravniško pomoč.Na sklepe negativno vpliva veliko dejavnosti, ki jih ljudje v življenju počnemo, največ pa k težavam pripomoreta premalo gibanja in preveč sedenja, predvsem v službi in za računalnikom. Čezmerno sedenje negativno vpliva na sklepni hrustanec, ki se prehranjuje brez krvnih žil, prek sklepne tekočine, katere izločanje se zmanjša, če se premalo gibamo; zato je nujno stalno gibanje, da dobi hrustanec dovolj prehrambnih snovi. To pomeni, da je zmerno gibanje nujno vse življenje, tudi v starosti.Tudi prevelika telesna teža je eden od pomembnih dejavnikov, ki prispevajo k razvoju artroz, zlasti v sklepih spodnjih okončin, se strinjajo ortopedi. Bolečine v hrbtenici so najpogosteje posledica prevelike teže in premalo gibanja. Ker so vnetna dogajanja v sklepih pogosta, moramo biti nanje še posebno pozorni, opozarjajo ortopedi, in takoj poiskati nasvet zdravnika. Pomembno je ustaviti vnetje v telesu, najbolje z zdravim življenjem, torej gibanjem in prehrano: uživati moramo protivnetna živila, predvsem več zelenjave, začimb, zelišč, se odpovedati sladkorju ter poskrbeti za zadosten vnos maščob, zlasti živil, ki vsebujejo maščobne kisline omega 3.Med najpogostejše težave s sklepi spada artroza, ki jo imenujemo tudi degenerativni revmatizem. Bolečine v sklepih lahko povzročajo najrazličnejša vnetja, kot so artritisi, zlasti revmatoidni artritis. Kriva so tudi revmatična, predvsem vnetna obolenja. Takrat to boleče stanje spremljajo nekateri drugi znaki, ki so značilni za sklepno vnetje ali artritis, kot so oteklina sklepa in okorelost, slabša gibljivost sklepa, včasih tudi toplejša in pordela koža nad sklepom in deformacija sklepa, ko je bolezen daljša in ni ustrezno zdravljena.Prav pri revmatičnih obolenjih nas peče in skeli in navadno tudi težko ocenimo jakost bolečine. Bolijo nas lahko veliki sklepi, kot so rame, kolki, kolena, komolci, hrbtenica, pa tudi mali, to so na prstih rok in nog. Bolečina je vedno znak, da je nekaj narobe. In če je bolečina v sklepih dolgotrajnejša, če nas boli en sklep ali več sklepov skupaj nekaj tednov ali celo mesecev, če zaradi tega ne moremo hoditi, če bolečina vztraja celo v mirovanju in se ponoči zaradi nje zbujamo, če nam kakšen ud tudi oteče, je rdeč ali nas bolečina žge, če čutimo mravljince, moramo nujno obiskati zdravnika.Dejstvo je, da si sklepne bolečine najpogosteje povzročamo sami, z nezdravim življenjem. Poleg telesne nedejavnosti in debelosti, ki jo povzroča nepravilna in nezdrava prehrana, so za težave s sklepi krivi manjše ponavljajoče se poškodbe, pretirana športna dejavnost, pretežko telesno delo ali napor pa tudi psihične obremenitve in kronični stres.