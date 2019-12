Temna za srce in možgane

Temna čokolada spodbuja izločanje serotonina, ki odpihne slabo voljo.

Če jo uživamo zmerno, nam koristi.

Običajno se ji ne moremo upreti, a so tudi taki, ki čokolade ne marajo. A znanstveniki pravijo, da bi si jo morali večkrat privoščiti, seveda temno, najtemnejšo, kolikor še zmorete, pa seveda v zmernih količinah, košček ali dva bosta dovolj.Čokolada oziroma kakav je bogat s flavanoli, ki pomagajo varovati srce, še enkrat naj poudarimo, da govorimo o temni čokoladi z visoko vsebnostjo kakava, in ne mlečni. Flavanoli lahko mobilizirajo pomembne celice, ki obnavljajo poškodbe na žilah. Poleg tega izboljšujejo pretok krvi in nižajo krvni tlak. Raziskave so pokazale, da uživanje čokolade oziroma kakava (do šest gramov na dan) niža tveganje za nastanek bolezni srca, saj niža krvni tlak in vnetje. In tudi slabi holesterol, ki viša tveganje za bolezni srca in ožilja ter infarkt.Uživanje črne čokolade preprečuje tudi diabetes oziroma omogoča organizmu boljši nadzor ravni sladkorja v krvi.Ste vedeli, da lahko s temno čokolado nadzorujete apetit, željo po hrani? Raziskava je pokazala, da temna čokolada bolj nasiti kot mlečna, obenem pa pomaga zatreti željo po mastni, sladki in slani hrani. Menda ni pomembno, ali sanjarite o čipsu ali pici, košček temne čokolade vam bo pomagal pogasiti to željo.Več čudovitih dejstev je o kakavu, denimo to, da je poln antioksidantov – polifenolov, flavonoidov in drugih. Strokovnjaki pravijo, da se niti borovnice in jagode acai ne morejo pohvaliti s tolikšnim antioksidativnim delovanjem kot neobdelana kakavova zrna. Antioksidanti so super tudi za našo kožo. V neki raziskavi so ugotovili, da je čokolada z visokim deležem ​flavanolov precej bolj ščiti kožo pred UV-sevanjem kot mlečna. Temna ne gre skozi isti proces predelave in ima višjo vsebnost antioksidantov. Za nameček smo zaradi nje malce pametnejši. No, vsaj dobro spodbudo nam da: izboljša cirkulacijo, kar koristi možganom, saj ti dobijo več kisika in hranil. Čokolada z visoko vsebnostjo kakava lahko izboljša verbalne sposobnosti in obenem niža tveganje za demenco, menijo znanstveniki in še, da imajo starejši boljše kognitivne funkcije, če jedo temno čokolado. Poleg tega vsebuje malce kofeina in teobromina, snovi, ki pomagata blažiti utrujenost in okrepita delovanje možganov. Dviga tudi razpoloženje. Čokolada namreč spodbuja proizvodnjo serotonina, hormona sreče, ki izboljšuje čustveno stanje in pomaga preprečevati potrtost, depresijo, pravijo raziskovalci z londonske univerze, ki so v sodelovanju z ameriškimi in kanadskimi kolegi ugotovili, da čokolada, ki od nekdaj slovi kot afrodiziak, vsebuje več psihoaktivnih snovi, ki ​ustvarjajo občutek evforije. Vsekakor velja poskusiti.