Tehtnice sploh ne potrebujete

Tehtnica je velikokrat izvor stresa in slabe volje. Pogled na število, ki je višje od pričakovanega, lahko že zjutraj pokvari dan. Ker številka še zdaleč ni edini pokazatelj tega, kako zdravi in fit ste, bi se po mnenju strokovnjakinje za prehrano Leanne Ward morali za vedno znebiti tehtnice. Vas zanima, kako še utemeljuje svoj nasvet? Idealna teža ne obstaja Čarobne številke, ki bi pričala o vašem zdravju, ni. Ne glede na to, kakšno težo pričakujete, to je samo število, ki se spreminja iz iz ure v uro, iz dneva v dan. Veliko pomembnejše je počutje v lastni koži. Telo zadržuje vodo Zadrževanje vode, napihnjenost, pogostost odvajanja tekočine in blata, vrsta prehrane in pijače, vse to vpliva na telesno težo, ki velikokrat ne naraste zaradi večjih maščobnih oblog, temveč zaradi povsem drugih dejavnikov, a ne glede na to zbuja slabo voljo, ki je v večini primerov povsem odveč. Vrednost ne tehtnici ni realna Ne glede na to, kako pridno telovadite, število na tehtnici nikoli ne oceni realno vašega truda. Kar pomeni, da lahko hitro pade motivacija, čeprav zaradi vadbe telo postaja lepše in vaše zdravje boljše. A tehtnica to zvito zamolči. Kvalitete življenja ni mogoče skrčiti na številke To se odraža v razpoloženju, količini energije, zadovoljstvu s samim seboj. Raje, kot bi pozornost posvečali številu na tehtnici, se osredotočite na dober spanec, redno vadbo, uravnoteženo prehrano in obvladovanje stresa. Ti so za zdravje in boljše počutje veliko pomembnejši od števila na tehtnici.