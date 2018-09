Superbakterije na pohodu po bolnišnicah

Običajna kožna bakterija

Superbakterije so velika grožnja človeštvu.

Jean Lee je odkrila, da so bakterije odporne tudi proti kombinacijam zdravil.

Tako imenovana superbakterija, ki je odporna proti vsem doslej znanim antibiotikom, lahko povzroča hude okužbe in celo smrt, medtem ko se neopazni širi po hodnikih bolnišnic po vseh kotičkih sveta. Znanstveniki z Univerze v Melbournu so odkrili tri variante odporne bakterije v vzorcih iz 10 držav, med njimi so tudi sevi iz Evrope, ki jih ne moremo uničiti z nobenim zdaj na trgu dostopnim zdravilom. »Začeli smo z vzorci iz Avstralije, nato pa smo pregledali tudi vzorce iz številnih inštitucij in držav z vsega sveta,« je pojasnil, direktor univerzitetnega oddelka za mikrobiološko diagnostiko. »Videti je, da se širijo.«Bakterija Staphylococcus epidermidis je v sorodu z bolj znano in tudi bolj smrtonosno MRSA. Najdemo jo na človeški koži, najpogosteje se z njo okužijo starostniki ali bolniki, ki so jim namestili protezo, kateter ali nov sklep. »Lahko je smrtonosna, a v večini primerov za bolnike, ki so že tako zelo slabotni. Zelo težko jo je odpraviti, okužbe pa so silovite.«Howdenova ekipa je pregledala na stotine sevov te bakterije iz 78 bolnišnic iz različnih koncev sveta. Ugotovili so, da so nekateri nekoliko spremenili svoj DNK, tako da so postali odporni proti dvema najpogostejšima antibiotikoma, ki ju kot prva predpišejo za zdravljenje okužb.»Antibiotika sta nesorodna, zato ne bi pričakovali ene mutacije, ki bi onesposobila oba,« je dodala, ki v Melbournu opravlja doktorski študij in je soavtorica študije. Večina najmočnejših antibiotikov je skrajno draga in celo strupena.Ekipa, ki je proučevala bakterije, je izrazila prepričanje, da pristop uporabe več zdravil hkrati, da bi preprečili odpornost, ne deluje. Po njihovem mnenju se super bakterije tako hitro širijo zaradi nenavadno visoke uporabe antibiotikov na oddelkih za intenzivno nego, kjer so bolniki najbolj bolni in močna zdravila rutinsko predpisujejo. Svetovna zdravstvena organizacija že dolgo opozarja na čezmerno uporabo antibiotikov, kar povzroča razvoj odpornih in morilskih bakterij. V nekih avstralskih bolnišnicah so opazili, da so postale odporne proti dezinfekcijskim sredstvom, ki temeljijo na alkoholu, s katerimi si umivajo roke in čistijo druge predmete. »To nam pove, da povečana uporaba antibiotikov povzroča nastanek večjega števila odpornih bakterij,« nadaljuje Howden. Prav ti mikroorganizmi so ena največjih groženj v bolnišnicah po vsem svetu.