Suha usta? Sladole je rešitev

Za več sline

Vzroki

Za suha usta so različni vzroki. Lahko nastanejo zaradi dehidracije oziroma premajhnega vnosa tekočine v telo ali zaradi hormonov, ki se sproščajo pri različnih stanjih, kot so stres, strah, preobremenjenost, menopavza. Lahko so posledica droge, kot so kanabis, alkohol, tudi kava, nikotin in športne pijače. Nastanejo lahko zaradi zmanjšanega izločanja sline, povzročajo jih lahko nekatera zdravila, kot so antidepresivi, antipsihotiki, pomirjevala in zdravila proti strahu, zdravila proti alergijam, zdravila za odvajanje vode, zdravila proti zvišanemu krvnemu tlaku, protibolečinska in nekatera druga.

Pomembna ustna higiena

Pri odpravi suhih ust poskušamo spodbuditi večje izločanje sline.

Statističnih podatkov o tem, koliko ljudi ima težave s suhimi usti, ni, saj je zaznavanje stanja individualno. Težavo največkrat odkrije šele zobozdravnik, premalo sline namreč lahko povzroča za suha usta značilen karies na koreninah zob in tako zobozdravnik posumi, da gre za suha usta, predvsem za premajhno izločanje sline.»Da so suha usta lahko resnejša težava, zobozdravniki posumimo pri nekaterih boleznih, pri katerih je vzrok okvara žlez slinavk,« pravi, dr. dent. med., iz Ljubljane. »Ta nastane na primer pri sjögrenovem sindromu, avtoimunski bolezni, pri zdravljenju rakavih obolenj, ki potrebujejo kemoterapijo in obsevanje v področju glave in vratu. Suha usta so pogosta težava tudi v starosti.«Vedno je treba najprej ugotoviti vzrok za tako stanje v ustni votlini, pravi sogovornica. »Če gre za sicer zdravo osebo, gre najverjetneje za premajhen vnos tekočin. Pijače, kot so kava, alkohol, športne in energijske pijače ter pravi čaj, telo dehidrirajo. Zato je treba oceniti, koliko takih pijač popijemo na dan, in jih zamenjati s tistimi, ki ne dehidrirajo. Če so suha usta posledica zdravil, ki povzročajo dehidracijo, jih je morda treba zamenjati. Ob zavedanju, da neko zdravilo, ki ga jemljemo, povzroča dehidracijo, je smiselno povečati vnos tekočin, ki ne dehidrirajo. Če suha usta povzročata strah in stres, se jima poskušamo izogibati,« učinkovite ukrepe našteva Kovačičeva.Dodaja, da zdravila za suha usta ni, so le nasveti, kako spodbuditi večje izločanje sline ter blaženje težav. Zato je vsekakor priporočljivo ves dan srkanje vode po požirkih, lahko si pomagamo z umetno slino v obliki gelov, razpršil in ustnih vod, ki jih kupimo v lekarni. Pomagamo si lahko s posebnimi žvečilnimi gumiji za suha usta ter lizanjem kislih bombonov brez sladkorja. Pomembno je, da predvsem ponoči skrbimo za primerno vlažnost zraka.Med drugim kot učinkovit ukrep za stimuliranje izločanja sline priporoča sladoled, in to večkrat v majhnih količinah, pri čemer je treba paziti, da ne dobimo ozeblin. »Pomaga uživanje majhnih količin maščobe, na primer kokosova maščoba, margarina, maslo, oljčno olje … Maščobo trikrat na dan razmažete po ustih z jezikom.«Pri izločanju sline v ustih igra pomembno vlogo naše prehranjevanje; hrana naj bo mehka, po možnosti bolj tekoča, na primer juhe, pire krompir, jogurti, napitki in podobno. Izogibati se je treba suhi in trdi hrani, pravi sogovornica, saj takšna zahteva veliko tekočine, da se v ustih razmoči. Modro se je izogibati pikantni in začinjeni. Ob obroku je priporočljivo večkrat popiti majhne požirke vode, da bodo grižljaji manj gosti.Pomembna je nega zob in ustne votline, pravi Mirjam Kovačič. »Skrbite za dobro ustno higieno z nevtralnimi pastami, ki ne vsebujejo eteričnih olj in niso pekoče, vsebujejo pa primerno količino fluora.«S temi ukrepi največkrat učinkovito odpravimo težavo, če pa se v ustih pojavijo ranice ali razjede, moramo poiskati strokovno pomoč, pravi Kovačičeva. Prav tako, če postajajo korenine zob ob dlesni temno rjave do črne, saj lahko to pomeni, da je nastal karies na koreninah. Tudi v primeru težav s požiranjem gremo k zdravniku, da bo ocenil, ali je krivo premalo sline ali gre morda za resnejše obolenje v grlu ali na vratu.