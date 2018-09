Štiri navade, ki povzročajo pekočo zgago

Zgaga je zoprn pekoč občutek v grlu. Nastane, ko želodčna kislina iz želodca začne uhajati v požiralnik. Včasih gre za posledico bolezni prebavil, še večkrat pa nekaterih navad, ki se jim je mogoče izogniti in tako preprečiti težave. Katere so tiste, ki jo največkrat spodbujajo? Pitje jutranje kave na prazen želodec Refluks oziroma vračanje vsebine želodca v požiralnik nastopi zaradi sproščene mišice zapiralke, ki ne more več opravljati svoje naloge, želodčna kislina pa se zato dviga v zgornji del prebavil. Med živili, ki povzročajo sproščanje te mišice, so pijače z velikim odmerkom kofeina, zlasti če jih pijete na prazen želodec. Prvi korak v preprečevanju pekoče zgage je zato dober zajtrk pred prvo jutranjo kavo. Kajenje v kombinaciji z alkoholom Tudi ta kombinacija slabi mišico zapiralko, a v tem primeru je ključen vpliv na nastajanje sline. Alkohol in kajenje namreč spodbujata dehidracijo, s tem se količina sline zmanjša, želodčna kislina pa težje nevtralizira in v prekomerni količini povzroča pekočo zgago. Pretiravanje z žvečilnimi gumiji S tistimi z okusom poprove mete. Ta rastlina namreč oslabi omenjeno mišico, kar pomeni večje tveganje za zgago. Če vas pogosto pesti, se zogibajte žvečilnim, bombonom in čajem iz mete. Nočni prigrizki Priporočilo velja za vse, zlasti pa za tiste, ki jih muči pekoča zgaga: dve uri pred spanjem ni pametno jesti ničesar, prav tako stanje poslabšajo nočni prigrizki in mastne jedi. V ležečem položaju namreč tekočina iz želodca lažje pride do požiralnika in povzroča zgago ter neprijetno spahovanje.