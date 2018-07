Štiri najpogostejše napake pri uporabi električne zobne ščetke

Električne zobne ščetke so vse bolj priljubljene. Zaradi oblike ter načina delovanja znatno pripomorejo k temeljitejši higieni zob in ustne votline. A le, če med izbiro in uporabo teh pripomočkov ne počnete katere od sicer najpogostejših napak. Kupujete napačno zobno ščetko Niso vse električne zobne ščetke enake. Pri nakupu bodite pozorno na to, da vam njeno držalo lepo sede v dlan in da njena glava ni prevelika. Priporočljivejše so ščetke z mehkejšimi dlačicami, saj te preprečujejo poškodbe sklenine in dlesni. Zob ne ščetkate dovolj dolgo Zobe je priporočljivo ščetkati dvakrat na dan po dve minuti. Številne ščetke imajo možnost nastavitve časa in se po dveh minutah ugasnejo same. Če vaša te funkcij nima, zob ne ščetkajte manj in tudi ne dlje od dveh minut. Zobe umivate prepogosto in premočno Kot že omenjeno, se zlato pravilo umivanja zob glasi: dvakrat na dan po dve minuti. Trikrat dnevno je še sprejemljivo, če boste to počeli večkrat, boste škodovali tako sklenini, kot dlesnim. Poškodbe na njih puščajo tudi premočni pritiski in uporaba ščetke s pretrdimi dlačicami. Glave ščetke ne menjate dovolj pogosto Tako, kot to velja za običajno zobno ščetko, velja tudi za električno; njeno glavo je treba menjati približno vsake tri mesece. Če opazite, da so dlačice poškodovane, to storite prej, saj le brezhibne lahko učinkovito opravijo svojo nalogo.