Ste tudi vi zjutraj zaspani in jezni? Morda je to razlog

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dober spanec nas napolni z energijo. FOTOgrafiji: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nenaspani smo utrujeni, sitni, težje se osredotočimo na delo.

Spalnica naj bo temna in hladna: dobro jo prezračite in zaprite radiator.

Če spite le dve uri manj na noč, ste lahko bolj jezni, kažejo izsledki nove raziskave, ki je tako prvič dokazala povezavo med razdražljivostjo in pomanjkanjem spanca. Doslej so dokazali, da lahko slab spanec poslabša oziroma okrepi občutek žalosti, strah, tesnobo ter izrine veselje, navdušenje, raziskovalci z državne univerze v Iowi pa so ugotavljali, ali lahko slab spanec oziroma pomanjkanje spanca krivimo za jezo oziroma ali je jeza kriva za moten spanec.Sodelovalo je 42 ljudi, razdelili so jih v dve skupini. Ena je vzdrževala običajne vzorce spanja, spali so sedem ur, druga je dve noči zapored namerno spala dve ali tri ure manj, štiri ure in pol so spali. Prej in potem so ocenjevali različne izdelke, medtem pa poslušali nadležen zvok, kot bi nekdo škropil z vodo. Raziskovalci so hoteli doseči, da bi se sodelujoči počutili neprijetno, izzvati so hoteli jezo. In kaj so dognali? Tisti, ki so jim omejevali spanec, so bili precej bolj jezni. In tudi na neprijetne okoliščine, kot so denimo nadležni zvoki, pes, ki laja, glasna glasba, se težje prilagodijo.Spanje je potrebno za normalno delovanje živčevja, ki prek različnih povezav in mehanizmov uravnava delovanje celotnega telesa, od telesne temperature do izločanja hormonov. Strokovnjaki svetujejo, da naj bi odrasli spali povprečno sedem ur, manj kot šest ur spanca na noč vodi v motnje razpoloženja, slabša sta koncentracija in spomin, oslabljen je tudi imunski sistem. Za dober spanec se moramo nekateri potruditi.Strokovnjaki ponujajo nekaj nasvetov: zvečer omejite uporabo telefonov, tablic, skratka naprav, ki oddajajo modro svetlobo, ta namreč moti melatonin, hormon, ki telesu pove, da je čas za počitek. Spalnica naj bo temna in hladna, pazljivo izberemo barvo sten, naj bodo modre ali zelene, oranžna in rdeča namreč stimulirata možgane.Zadnji obrok pojejte vsaj dve uri pred odhodom v posteljo, predvsem omejite sladke jedi, te namreč motijo spanec, raje zaužite več živil, ki vsebujejo magnezij, mineral, ki umirja živce in sprošča mišice. Umirite tudi um, z meditacijo se boste upočasnili in lažje zaspali. Ali pa vadite jogo, tecite, hodite: gibanje vas bo utrudilo, lažje boste utonili v spanec. Poskrbite za zdrav spanec, njegove koristi so neštete.