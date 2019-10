Smuti za mladostni videz

Zanj potrebujete

štiri korenčke

50 mililitrov vode

eno zamrznjeno banano

polovico manga

žličko medu

žličko naribanega svežega ingverja

žličko sveže iztisnjenega soka limone

100 mililitrov mandljevega mleka

četrtino žličke kurkume v prahu

Priprava

Najbrž je odveč poudarjati, da smutiji prinašajo številne prednosti za zdravje. Med drugim zagotavljajo energijo, telesu dovajajo vitamine in minerale ter skrbijo za zdravje in dobro razpoloženje. Ker receptov zanje ni nikoli preveč, tokrat poglejte, kako pripraviti smuti, ki ob vsem naštetem zagotavlja še lep in mladosten videz.Korenje narežite na manjše koščke in ga z vodo v sekljalniku spremenite v kašico. Dodajte banano, mango, ingver, sok limone, kurkumo in med ter na koncu še mandljevo mleko. Vse skupaj povežite v okusen napitek ter si privoščite svežega.