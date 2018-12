Sladkor pospešuje staranje in slabo vpliva na prebavo

Slaščice so okusne, ker je v njih sladkor. A ta do telesa ni najbolj prijazen. Poleg očitnih negativnih vlivov na zdravje, kot so višek kilogramov ter poškodovani zobje, ima pretiravanje z njim tudi manj znane posledice. Vpliva na razpoloženje Za dobro razpoloženje in koncentracijo možgani potrebujejo stabilen dotok energije, ki jo dobijo iz glukoze in sestavljenih ogljikovih hidratov. »Kadar telesu dovajate energijo z enostavnimi ogljikovimi hidrati in s predelanim sladkorjem, raven te v telesu hitro naraste, prav tako hitro pa tudi upade, kar vodi v nihanje razpoloženja in slabo koncentracijo,« je povedala prehranska strokovnjakinja Helen Bond in dodala, da sladkor s tega vidika negativno vpliva na počutje ter priporoča uživanje izdelkov iz celih žit, kvinoje, stročnic in drugih virov sestavljenih ogljikovih hidratov, ki skrbijo za stabilno raven energije v telesu ter za boljše počutje. Pospešuje staranje Več študij je pokazalo, da pretiravanje z uživanjem sladkorja vodi v nastanek gub in gubic. Na kakšen način, utemeljuje dermatolog Nicholas Perricone: »Prvi negativen učinek sladkorja je, da v telesu spodbuja vnetja, ki negativno vplivajo na videz kože. Drugi je proces glikacije, v katerem se molekule sladkorja vežejo na vlakna kolagena in elastina, ta zato izgubljajo elastičnost, zato koža postane manj prožna in na njej se hitreje pojavijo gube.« Onemogoča optimalno vadbo S sladkorjem bogata hrana neposredno vpliva na vzdržljivost. »Ogljikovi hidrati so pomemben vir energije. Ti preprečujejo utrujenost in povečujejo moč, vendar je pomembno, kakšno vrsto ogljikovih hidratov jeste,« opozarja Bondova. »Medtem ko polnovredni skrbijo za konstantno raven energije, ob predelanih, kamor sodi tudi sladkor, ta hitro naraste, telo jo hipoma porabi, to pa hitro vodi v utrujenost in izčrpanost. Sladkor namreč premore visoko energijsko vrednost, a nizko hranljivo, zato ne pripomore k optimalni izvedbi vadbene rutine, saj boste po z njim bogatim obrokom pred vadbo med njo hitro izčrpani ter obnemogli.« Slabo vpliva na kožo Ne spodbuja le nastanka gub, ampak ima na kožo še druge negativne učinke. »Pod njegovim vplivom se v telesu hitro dvigne raven inzulina, kar vodi v spremenjeno ravnovesje hormonov in s tem v povečano tveganje za akne in mozolje,« opozarja nutricionistka in vsem, ki imajo težave s kožo, priporoča uživanje živil z nizkim glikemičnim indeksom, pod vplivom katerih se sprošča manj inzulina, kar pomeni manjše tveganje za hormonske spremembe in s tem za nečisto kožo. Negativno vpliva na prebavni sistem Živila, ki vsebujejo naravne sladkorje, denimo sadje, so običajno bogata tudi z vitamini, minerali, vlakninami in vodo. »Ta kombinacija je telesu prijazna, saj med drugim skrbi za dobro delovanje prebavil in vseh drugih telesnih organov. Na drugi strani pa z enostavnimi in s predelanimi sladkorji nasičena hrana na prebavila vpliva negativno, saj se pod njenim vplivom poruši naravna črevesna flora in lahko povzroči zaprtje ter druge prebavne težave, tudi napihnjenost in vetrove,« opozarja Helen. Povečuje tveganje za glivične okužbe V organizmu prisotna gliva kandida je odgovorna za večino glivičnih vnetjih. In kje je tu sladkor? »S sladkorjem in z enostavnimi ogljikovimi hidrati bogata hrana odgovarja kandidi. S sladkorjem se namreč hrani, pretirani namnoži in povzroča tegobe,« opozarja strokovnjakinja in dodaja, da je zlasti za tiste, ki so podvrženi tem okužbam, priporočljivo izogibanje sladkorju in drugim virom enostavnih ogljikovih hidratov. Spodbuja lakoto »Slaščice in drugi viri enostavnih ogljikovih hidratov telo hitro prebavi, energija iz njih hitro pride v kri in krvni sladkor naraste,« pojasnjuje Bondova. »Prav tako pod njihovim vplivom narastejo hormoni zadovoljstva, in ko ti učinki, prav tako hitro, kot se pojavijo, izginejo, se znova pojavita lakota in slabo počutje, ki ju mnogi premagujejo z novim sladkim zalogajem in se ujamejo v začarani krog. Tega je mogoče presekati le tako, da počasi zmanjšate količino zaužitega sladkorja.«