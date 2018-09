Sklanjanje za pomlajevanje

Stoječi predklon

položaj 2a – Z ravno hrbtenico se sklonimo do največ višine kolkov. FOTO:

): položaj 3a – Osebe z zdravo hrbtenico se skonijo navzdol tako da se roke dotaknejo tal. FOTO:

položaj 4a – Obrnemo prste rok tako da gledajo nazaj. FOTO:

Sedeči predklon

položaj 1b – Usedemo se na stol, od vdihu povzdignemo hrbtenico navzgor. FOTO:

položaj 2b – Spustimo glavo, roke in trup proti tlom. FOTO:

položaj 3b – V sedečem predklonu se primemo z rokami za gležnje in sproščamo napetosti. FOTO:

Današnje sklanjanje lahko glede na učinke uvrstimo v sklop jogijskih vaj, ki odpravljajo stres, zaradi sprostitvenega efekta pa tudi med vaje naravnega pomlajevanja. V hitrem tempu življenja se zdi nemogoče, da bi se sklonili naprej ali samo usedli, sklonili glavo ter se sprostili, napolnili s svežo energijo in pomladili, a so, verjeli ali ne, rešitve povsem enostavne, kot je že pred mnogo leti ugotovil– življenje je enostavno, zakaj bi komplicirali.Za izvedbo potrebujemo dobrih pet minut na plaži, doma, pred televizorjem ali v pisarni. Prednost sedečega sklanjanja je, da ga lahko izvedemo tudi za delovno mizo, brez izgovorov torej.Vaja izboljšuje pretok krvi, cirkulacijo, kar poskrbi za zdravo polt. Manekenke izvajajo sklanjanje, tik preden gredo na oder, saj je učinek pomlajevanja in sveže kože viden takoj. Zlasti koristi po intenzivnejši aktivnosti – na primer aerobni vadbi, fitnesu, kolesarjenju, plavanju, teku in podobnih. Preizkušeno dobro deluje tudi pri umirjanju čustev. S sklanjanjem se simbolno poklonimo življenju, usodi, pokažemo spoštovanje in pripravljenost na prepuščanje toku ter plavanje z njim.1. položaj: Stopimo v razkorak – vsaj 30 cm ali več. Ob vdihu dvignemo obe roki nad glavo, tako da se podaljšamo v hrbtenici navzgor čez teme glave in se pripravimo za sklanjanje.2. položaj a: Iz kolkov se ob izdihu z ravno hrbtenico sklonimo naprej do višine kolkov. Za pomoč pri izvedbi lahko pripravimo stol in položimo roke na naslonjalo.3. položaj a: V primeru zdrave hrbtenice in brez težav s hrbtenico v preteklosti se sklonimo ob izdihu nižje dol, tako da položimo dlani na tla ter visimo z glavo navzdol. Sprostimo vrat. Občutimo, v katerem delu telesa se je nakopičila napetost, bodisi okoli oči, čela, čeljusti, brade, ramen, lasišča ali vratu. Sproščamo se tako, da »obvisimo« proti tlom, hkrati iztezamo in prebujamo energijo v hrbtenici.4. položaj a: Za boljše iztezanje dlani, zapestij in prstov obrnemo dlani tako, da so prsti usmerjeni nazaj.1. položaj b: Usedemo se na stol, ob vdihu podaljšamo in poravnamo hrbtenico, noge razmaknemo.2. položaj b: Ob izdihu se sklonimo predse, roke so sproščene na tleh pred telesom ali ob stopalih.3. položaj b: Za še boljše iztezanje se z rokami primemo za gležnje obeh nog, zgornji del telesa vključno z glavo in vratom pa spustimo proti tlom.Korake od 1a do 4a ali od 1b do 3b ponavljamo v naravnem ritmu dihanja nekaj vdihov in izdihov. Vaja ima še večji učinek, ko se zadržimo v položaju 3a ali 4a oziroma 2b ali 3b v naravnem ritmu dihanja nekaj minut, ali dokler je prijetno, nato pa se ob izdihu postopoma prek vmesnih leg vrnemo v začetni položaj 1a ali 1b.Ljudje s skrajšavo zadnjih stegenskih mišic lahko pri stoječi različici noge v kolenih pokrčijo. Izvajanje položaja 4a priporočam posameznikom, ki veliko delajo za računalnikom, in glasbenikom, saj dodatno iztezajo dlani in prste na rokah.Opozorilo: ljudje z akutnimi težavami ali bolečinami v hrbtenici izvedejo samo položaj 2a, najbolje s stolom pred seboj. Tadeja Rajer