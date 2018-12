Šest znakov povišanega holesterola

Ne glede na to, koliko znakov povišanega holesterola imate, dokončno diagnozo lahko s pregledom krvi postavi le zdravnik. Redni pregledi so priporočljivi, četudi opaznih znakov ni, saj je preventiva ključna za ohranjanje zdravja srca in ožilja. Vsekakor pa bodite pozorni, če opažate naslednja opozorila telesa. Rumeni izrastki na vekah Če ste pri sebi opazili drobne, neboleče rumene izrastke na spodnji in zgornji veki, imenovane ksantelazme, pozor: te lahko opozarjajo na preveč maščobe v krvi. Ksantelazme ne škodujejo vidu, mogoče jih je odstraniti s primernimi tehnikami, trajno rešitev pa p,eni vzdrževanje ustrezne količine holesterola v krvi. Siv kolobar okoli roženice Če je okoli vaše roženice opazen sivkast obroč, je vzrok lahko v nalaganju maščobe v roženici. Ta pojav (arcus senilis) bo izginil takoj, ko bo krvna maščoba padla na primerne vrednosti. Mravljinčenje v dlaneh in stopalih Povečana količina holesterola ovira pretok krvi, kar pomeni, da zlasti v periferne organe pride premalo hranljivih snovi in kisika, zato je ovirano njihovo delovanje, posledica tega pa je mravljinčenje v okončinah. Bolečina v vratu in zatilju Zaradi oslabljenega pretoka krvi, ki je posledica oblog na stenah krvnih žil, se lahko pojavijo bolečine v vratu zatilju in tudi ramenih. Pospešeno bitje srca Pospešen srčni utrip je lahko odsev strahu, stresa, povečane telesne dejavnosti in uživanja nekaterih zdravil, lahko pa nakazuje tudi nepravilnosti v delovanju krvno-žilnega sistema. Nezdrav način življenja Preveč z nasičenimi maščobami bogate hrane, premalo sadja in zelenjave, telesna nedejavnost, kajenje, pretiravanje z alkoholom večajo verjetnost povišanega holesterola, zlasti pri osebah, ki so že dedno bolj nagnjene k temu.