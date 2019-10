Šest odličnih razlogov za zobanje lanenih semen

Pozabite na semena čije in druge eksotične prigrizke ter jedilnik oplemenitite z lanenimi semeni, ki bi jih upravičeno morali umestiti med superživila. Poglejte šest odgovorov, zakaj se vsak dan okrepčati z njimi. Varujejo srce in možgane Lanena semena vsebujejo zajeten odstotek omega tri maščobnih kislin, ki jih telo ne more proizvajati samo in jih je treba vnašati s prehrano. Nepogrešljive so za dobro delovanje srca, za zdravje ožilja ter za možgane, saj delujejo protivnetno, uravnavajo krvni tlak in skrbijo za dobro delovanje teh organov ter celotnega telesa. Dolgo zagotavljajo sitost Lanena semena so prav tako bogata z vlakninami in beljakovinami, kar pomeni, da pozitivno vplivajo na prebavo in skrbijo za konstantno raven sladkorja v krvi, dolgo zadržujejo sitost ter preprečujejo napade lakote in s tem obvarujejo pred prenajedanjem. Zagotavljajo dobro prebavo Uživanje lanenih semen pozitivno vpliva na prebavo, presnovo in preprečuje bolezni prebavil. Semena lana delujejo kot naravno, blago odvajalo ter pospešujejo izločanje blata in s tem odvečnih snovi iz telesa. Poleg tega predstavljajo hrano za telesu prijazne bakterije, ki krepijo prebavila. Varujejo pred rakom Vzrok za to je v antioksidantih ligninih, ki iz telesa izločajo škodljive proste radikale. Ti namreč škodujejo celicam in lahko povečajo tveganje za številne maligne bolezni. Lignini vsebujejo tudi veliko rastlinskega estrogena. Ta zmanjšuje tveganje za raka na dojkah, pomaga pa tudi pri lajšanju težav, ki se pojavijo med menopavzo. Uravnavajo količino holesterola Posamezniki, ki na dan zaužijejo tri žlice lanenih semen, lahko v treh mesecih količino slabega holesterola zmanjšajo za deset odstotkov, je pokazala ameriška raziskava. Tudi za to so zaslužni lignini, ki uravnavajo količino holesterola v krvi, za njihov učinek pa so dovzetnejši moški. Koristijo koži Snovi v lanenih semenih delujejo antioksidativno, kar pomeni, da blažijo vplive prostih radikalov in tako med drugim zavirajo prezgodnje staranje. Hkrati uživanje lanenih semen spodbuja nastajanje kolagena v koži, kar pomeni, da je koža zaradi njihovega delovanja lepša in bolj gladka.



Nasvet: lanena semena je bolje kot cela uživati mleta, saj tako telo lahko izkoristi vse v njih prisotne snovi. Lahko jih dodate juham, solatam, sadnim in zelenjavnim zmeškom, jogurtu, kosmičem in tudi pecivu. Možnosti uporabe je torej več kot dovolj.