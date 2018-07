Sedem vsakodnevnih navad, ki so krive za mozolje

Skrbite za svoj obraz, čistite kožo na njem, pozorni ste na prehrano, a vseeno je vaša koža posuta z aknami. Morda se težava skriva v kateri od navad, s katerimi nehote povzročate nove in nove mozolje. Katere so za lepo kožo usodne, niza kozmetična strokovnjakinja Ruby Wang. Ne čistite svojega telefona V letu dni se povprečen človek po telefonu pogovarja 23 dni. A priznajte, da se ne morete spomniti, kdaj ste nazadnje očistili njegov zaslon. »Ni prijetna misel na to, koliko bakterij se nahaja na površini mobilnega telefona. Prav te se tedaj, ko ga pritisnete ob kožo, prenesejo nanjo in tam povzročijo vnetja ter tudi mozolje,« pojasnjuje Wangova, ki priporoča, da telefon redno čistite s primernim sredstvom in tako pred mozolji zaščitite svojo polt. Redko menjate prevleke za vzglavnike Če ste opazili, da se akne pojavljajo samo na eni strani obraza, je za to kaj lahko kriva umazana prevleka za vzglavnike. Za miren spanec in lepo kožo bi to morali prati dvakrat tedensko. »S tem boste preprečili, da bi se odmrle celice in kožna olja, ki se kopičijo na tkanini, med spanjem prenašale a kožo,« pojasnjuje Wangova in dodaja, da so tako polti, kot lasem najbolj prijazne svilene prevleke. Ne čistite sončnih ali korekcijskih očal Nekako tako, kot za mobilne telefone, velja tudi za očala. Na njihovi površini se nabirata kožna umazanja in znoj, ki ob stiku s poltjo zamašita pore, posledično se mozolji pojavijo na nosu, za ušesi in na vseh mestih, kjer se očala dotikajo kože. »Očistite jih vedno, ko jih vzamete z obraza, zlasti bodite pozorni na mesta, ki prihajajo v stik s poltjo.« Prepogosto se dotikate obraza »Če vaše roke pogosto romajo na obraz in to počnete že povsem podzavedno, s tem ustvarjate odlične pogoje za nastanek novih mozoljev. Roke so polne bakteriji, z dotikanjem kože se te prenesejo na polt, ta se nanje odzove z rdečico in mozolji,« pojasnjuje strokovnjakinja. Lasje se dotikajo obraza Tudi na laseh se nabira nesnaga, ki do kože ni prijazna. »Lasje naj se ne dotikajo obraza, tako bakterije in umazanija z njih ne bodo prihajale v stik s poltjo. Če se akne pojavljajo predvsem ob lasišču razmislite tudi o tem, da bi uporabljali druge preparate za umivanje in oblikovanje las,« opozarja strokovnjakinja. Uporabljate premalo vlažilne kreme »Primerna hidratacija je ključna za lepo in zdravo polt. Ni dovolj, da vlažilno kremo nanašate zjutraj, temveč bi jo obvezno morali uporabljati vsaj dvakrat na dan,« opozarja Wangova.

Če je vaša polt problematična, svetuje kremo lažje teksture na vodni in ne oljni osnovi. Premalo spite »Med spanjem v telesu količina stresnega hormona kortizola pade Prav kortizol je tisti, ki je med drugim zaslužen za težave s kožo. Pri ljudeh, ki spijo premalo, je tega v telesu več, koža se posledično težje obnavlja in je podvržena aknam,« opozarja Wangova in dodaja, da je za odrasle osebe priporočena količina spanca od sedem do devet ur.