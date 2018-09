Se upirate čokoladi? Ni potrebno, zdrava je

Posamezniki, ki si v mesecu dni privoščijo tri tablice temne čokolade in torej mesečno zaužijejo 300 gramov te sladice, ohranjajo zdravje krvnih žil in tveganje za srčni zastoj zmanjšajo do 13 odstotkov. Temna čokolada, torej tista, z vsaj 70 odstotki kakava, vsebuje najmanj sladkorja ter največji odstotek flavonoidov, snovi, ki skrbijo za zdravje krvnih žil. Bogastvo zdravju prijaznih snovi Vodja raziskave, ki je omenjeno razkrila, Chayakrit Krittanawong z medicinske šole Mount Sinai v New Yorku, je povedal: »Verjamem, da je čokolada pomemben vir flavonoidov, ki so povezani z zmanjšanjem vnetij v telesu in s povečanjem dobrega holesterola v krvi. Najpomembnejše pri tem je, da flavonoidi povečajo količino dušikovega oksida v organizmu, ta pa širi krvne žile in izboljšuje pretok krvi. Ker pa drži, da je čokolada kalorična in bogata z nasičenimi maščobami, je na mestu zmernost. Za pozitivne učinke so dovolj tri tablice na mesec.« Drugo mnenje Raziskava je bila predstavljena na letošnji konferenci evropskega združenja kardiologov in je pod drobnogled vzela pet predhodnih študij o vplivu čokolade na srce ter skupno zajela 575 tisoč posameznikov. Victoria Taylor iz britanskega društva Srce je izsledke takole komentirala: »Kakav je že dolgo znan po svojih pozitivnih učinkih na zdravje. Ta velika analiza pa je jasno dokazala, da je z zmernim uživanjem čokolade mogoče zavarovati srce.«



Predhodne raziskave, ki so jih izvedli strokovnjaki iz Aberdeena, Manchestra, Cambridgea in zahodne Anglije so pokazale, da je pri tistih, ki redno uživajo čokolado, za 11 odstotkov manjše tveganje za srčno kap in druge srčne bolezni.