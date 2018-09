Ščetkamo dvakrat na dan

Mlajši imajo več težav s kariesom, starejši pa z boleznimi obzobnih tkiv in boleznimi mehkih tkiv, pravi dr. Boštjan Pohlen, dr. dent. med. FOTO: osebni arhiv

Higiena pri zobnih vsadkih

Higiena pri vsadkih je enaka kot pri splošni ustni higieni, pomembni so redni kontrolni obiski pri zobozdravniku. Zanimivo je, da ljudje za vsadke skrbijo bolj pozorno in z več zavedanja, saj jih bolj cenijo, navsezadnje ti zahtevajo večji finančni vložek in si jih želijo dolgo ohraniti, pove dr. Boštjan Pohlen.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Z rednimi obiski pri zobozdravniku bomo ohranjali zobe zdrave. FOTO: Guliver/Getty Images

Dnevna skrb

Osnova za dolgoživost lastnih zob je ustrezna prehrana, najbolje nesladka, higiena in redni kontrolni obiski pri zobozdravniku, vsaj na pol leta.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ne drži več, da v starosti ne moremo imeti svojih in zdravih zob. FOTO: Guliver/Getty Images

Dandanes imamo ljudje najrazličnejše težave z zobmi. Tako kot drži, da belina zob ni znak njihovega zdravja, saj bolj ko je zob kakovosten, več zdravega dentina ima, ki proseva skozi sklenino in daje zobu rumenkast odtenek, drži tudi, da so najpogostejše težave z zobmi različne glede na starost človeka.»Mlajše generacije imajo več težav s kariesom, torej z boleznimi trdih zobnih tkiv, starejše pa z boleznimi obzobnih tkiv in boleznimi mehkih tkiv,« pove dr., dr. dent. med., specialist za stomatološko protetiko. Pri mlajših je karies pogost, ker sta osnova za njegov nastanek slabša higiena in neredno obiskovanje zobozdravnika, tudi zaradi strahu in nelagodja.Tudi poškodb zobovja je več pri mladih. Zaradi različnih nepravilnosti je potreba po ortodontskem zdravljenju pri njih večja, s staranjem prebivalstva pa se veča odstotek pojavljanja parodontalne bolezni, tudi zaradi slabšega imunskega odziva telesa, pridruženih sistemskih bolezni, vnosa zdravil s stranskimi učinki, hormonskih neravnovesij in slabše motorike za temeljito čiščenje.»S starostjo se namreč ustna flora spreminja in se kritična masa škodljivih bakterij prevesi na parodontopatogene bakterije, odstotek kariogenih bakterij pa se zmanjša. Zaradi večletnih razvad, kot sta kajenje in uživanje alkohola, in neustreznega, nezdravega načina življenja se pojavljajo bolezni mehkih tkiv v ustih; na jeziku, ustnicah, licih in mehkem nebu. S starostjo navadno narašča potreba po protetičnem nadomeščanju zob. Zaradi načina življenja je vse več prekomerno obrabljenih zob, zaradi česar lahko ti skelijo in celo spremenijo videz spodnje tretjine obraza,« težave opiše sogovornik.V ustni votlini živi nekaj sto milijonov bakterij, ki tako ali drugače vplivajo na naše zobe; nekatere so škodljive, druge ne. Za nastanek kariesa, ki je največji sovražnik zob, so pomembnejši streptokoki, za bolezni obzobnih tkiv pa druge vrste bakterij, pove dr. Pohlen in pojasni, da obloge, izločki kislih produktov bakterij, ostanki hrane in seveda slabo čiščenje trdih in mehkih tkiv v ustih omogočajo prekomerno razmnoževanje bakterij, te pa povzročajo škodo na trdih tkivih.Za zmanjšanje števila škodljivih bakterij za zobna in tudi obzobna tkiva je najpomembnejša ustrezna higiena, seveda poleg uravnotežene prehrane in skrbi za splošno telesno zdravje, pravi. »Najosnovnejše je ščetkanje z zobno ščetko z mehkimi ščetinami s pravilno tehniko s souporabo zobne paste s fluoridi, zjutraj in zvečer, vsakič vsaj od 3 do 5 minut.Ker ščetka počisti zgolj večje, ravne in vidne zobne površine, je treba počistiti tudi vmesne, medzobne površine. Temu je namenjena medzobna – interdentalna ščetka, katere velikost je ustrezna velikosti medzobnega prostora,« pravi Pohlen in tistim, ki so bolj dovzetni za karies ali parodontitis, pri skrbi za higieno ustne votline priporoča še uporabo ustne vode in zobne nitke.