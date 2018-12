S pritiskom na to točko lahko premagate lakoto

Akupresura je 5000 let stara kitajska metoda, ki uči, da je s pritiskom na posamezne točke telesa mogoče premagovati številne težave z zdravjem. Med drugim je učinkovita tudi pri premagovanju lakote. Ne tiste, s katero telo opozarja, da mu primanjkuje energije, temveč lakote, ki jo sprožajo negativna čustva ali dolgočasje. Kaj storiti? Ko vam bodo naslednjič med obrokom zadišali sladka čokolada, sočno pecivo ali slani čips, željo zatrite s pritiskom na točko med nosom in zgornjo ustnico. Na točko rahlo pritiskajte približno dve minuti in jo s krožnimi gibi masirajte ter tako premagajte hrepenenje po slaščicah ali slanih dobrotah. Za boljšo prebavo Ker zdravju in lepi postavi koristi tudi dobra prebava, z akupresuro poskrbite tudi zanjo. S celo dlanjo pritisnite na predel pod popkom in ga s krožnimi gibi masirajte približno dve minuti. Po možnosti trikrat na dan, pol ure po vsakem obroku. Seveda zgolj z akupresuro ne boste izgubili s kilogramov, a vam lahko pomaga pri premagovanju čustvene lakote in boljši prebavi. To pa sta dva pomembna koraka pri zagotavljanju zdravja in lepe postave.