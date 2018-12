S preprostimi gibi do notranjega miru

Mudra prithvi krepi samozavest.

Kaj so mudre?

Naši prsti

Palec: simbol moči volje

Kazalec: simbol naše ego osebnosti

Sredinec: prst moči, ki ga uporabljamo za težke, stabilizirajoče energije

Prstanec: sončna energija, energija posameznika

Mezinec: energije, ki so potrebne pri razumskem razvoju

Kraljevska drža

Povezava s čakrami

Uporabite jih!

Vsak dan jih uporabljamo, skoraj ves čas. Brez njih bi bili nemočni, že od davnih časov pa geste uporabljamo za komunikacijo. Za mudre je širni svet izvedel, ko jih je začela uporabljati; o njih se je naučila pri eni največjih strokovnjakinj za mudre, Slovenki. Z njihovo pomočjo lahko preusmerjate subtilne energije v višje čakre in z redno vadbo celo dosežete višja stanja zavesti.Svečeniki starodavnih plemen so z določenimi gibi rok krepili moč svojih obredov, šamani pa so z njimi celo zdravili. Mudre so simboli, ki pomagajo usmerjati energijo po telesu. Poskrbijo namreč, da jo iz rok pošljemo nazaj v hrbtenico in v čakre, ki jo potrebujejo. Tako naš zavestni um komunicira s podzavestnim in s tem prebujamo zavest. Niso le geste, ampak tudi simboli, mistični jezik. Beseda mudra izhaja iz sanskrta in je simbolična gesta, ki jo najpogosteje izvajamo v kombinaciji z meditacijo, pranajamo (dihalno tehniko) ali jogo. Z njimi dosegamo močnejše afirmacije in smo uspešnejši pri vizualizaciji, odkrivamo lastnosti, za katere sploh ne vemo, da jih imamo, ali pa smo jih potlačili. Mudre jih namreč obudijo in jim dajo prvinsko moč, kakršno so nekdaj že imeli. Zunanje mudre ponazarjajo pravilen položaj rok in prstov in se lahko uporabijo za krepitev notranje mudre. Z zunanjo vplivamo na svoj fizični in energijski obstoj.Prvi so jih uporabljali Egipčani za čaščenje bogov in jih sčasoma prenesli v Indijo. Brez indijskih jogijev bi najverjetneje utonile v pozabo, tako pa so jih ohranili in vpeljali v svoje tehnike. Uporabljale so jih tudi budistične in hindujske šole. Pri mudri je pomembno, da imamo telo vzravnano, vendar ne sme biti napeto. Bodite sproščeni in pravilno dihajte, saj je to povezano s kakovostjo življenja. Zdravo dihanje je močno in odločno, saj z vsakim vdihom vase potegnemo življenje, z izdihom pa iz sebe pošiljamo tisto, česar ne potrebujemo. Izvirati mora iz solarnega pleksusa, ki je v višini želodca. Trebuh naj se z vdihom razširi, med izdihom pa ga potegnemo noter. Izogibajte se pretesno zategnjenemu pasu ali ozkim oblačilom.Pri mudrah pravzaprav poznamo dve vrsti dihanja, eno je dolgo in poglobljeno, ki sprošča in umirja, drugo pa je kratek ognjeni vdih, ki poživlja.Naše telo ima sedem čaker in 72.000 tokov, po katerih se pretaka energija. Najmočnejši in najpomembnejši se vzpenjajo in spuščajo ob hrbtenici ter končajo v prstih na rokah in nogah. Leva polovica telesa predstavlja žensko energijo, desna moško, najbolje pa je, ko sta oba pola v ravnovesju. Torej je povsem logično, da takrat, kadar levo in desno roko združimo, že uravnovešamo žensko (tradicionalno bolj čustveno in razumevajočo) in moško (tradicionalno vodilno, odločnejšo) energijo v telesu. Če združimo še energetske tokove na prstih na rokah, lahko poženemo možganska središča, ki vplivajo na naše počutje.Gotovo ste že kdaj ob določenem počutju povsem samodejno naredili kakšno gesto ali gib. Strokovnjaki za mudre pravijo, da je mogoče, da gre ob tem za spominjanje znanj iz prejšnje reinkarnacije. Mudre so učinkovite, če se jim posvetimo oziroma če si med njihovim izvajanjem vzamemo čas.Prava mudra se oblikuje v srcu, naš telesni položaj je le njen odsev. Zato ga zadržite vsaj tri minute, lahko pa s pomočjo meditacije vztrajate tudi 15–45 minut.Razprite prste in nato blazinice levih prstov združite z blazinicami desnih. Ta gib nam prinese jasnost in osredotočenost, zato jo pogosto vidimo pri govorcih.Združite blazinici prstanca in palca in s tem okrepite samozavest.Ta mudra odganja demone in odpravlja ovire, kot so bolezni in temačne misli. Naredite jo tako, da dvignete kazalec in mezinček, ostale prste pa upognete. Palec naj ne prekrije sredinca in prstanca, če že, naj se dotika sredinčeve blazinice.Palec in kazalec na obeh rokah sta združena, oblikujeta krog. Ostali prsti so iztegnjeni. Roke imamo na stegnih in kolenih z dlanmi obrnjenimi navzgor, medtem ko sedimo na petah. Ta mudra aktivira prepono in omogoči globoko trebušno dihanje. Počasno dihanje povzroča pretok prane v medenico in noge.Palec in kazalec sta enaka kot v prejšnji mudri, preostali del prstov pa se stisne v pest. Tisti del kazalca, ki ni pripognjen, in sredinec se morata še vedno dotikati. Roke so še vedno z dlanmi obrnjene navzgor v vajrasani. Ta mudra aktivira rebra, zaradi česar se pri vdihavanju širijo vstran. Počasno dihanje povzroča pretok prane v trup in grlo.Za izpolnjevanje želja se lahko obrnete na mudro, pri kateri sklenete blazinice palca, kazalca in sredinca, preostala dva prsta pa upognete v dlan.