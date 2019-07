Rišejo nasmeh na obraz

Dolgo se je borila z depresijo, koze pa ji zdaj vsak dan pričarajo dobro voljo.

Mladičke bodo prodali, ko bodo stari najmanj tri mesece.

Vse se je začelo s knjigo o kozah, ki jo je prejela v dar, pojasnjuje, ki z možem že dolgo živi na prostranem posestvu v Kentuckyju v ZDA. Še pred leti ji ni niti na misel prišlo, da bi se v prostem času posvečala domačim živalim, kaj šele drobnici, zdaj pa si življenja brez njih niti ne predstavlja. Brez koz, namreč, saj jih je tako zelo vzljubila, da k ogledu in crkljanju vabi tudi druge.»Najprej je bila zamisel zgolj praktične narave, zdelo se mi je, da bi lahko koze učinkovito pokosile travnik,« se spominja Jessica, ki je v zgodbo zakorakala z dvema kozama. »Košnja sicer ni bila natančna, pravzaprav je bilo vse skupaj videti zelo zanikrno, toda v kozi sem se naravnost zaljubila!«Zdaj niti dneva ne more in ne želi preživeti brez navihanih kozic, ki ji venomer zarišejo nasmeh na obraz. Da jih resnično obožuje, potrjuje številka 53: toliko koz namreč živi zdaj na njenem posestvu, 32 je odraslih, 21 pa mladičev. Od otročičkov, kot jim pravi, bo obdržala največ dva, preostale bo prodala dobrim ljudem, ko bodo stari najmanj tri mesece.Posestvo ima na instagramu številne oboževalce, saj so fotografije koz tako zelo priljubljene, da si živali mnogi pridejo ogledat v živo, številni bi jih radi božali. In se spravili v dobro voljo, Jessica pa jih povsem razume. »Vsak dan se jim večkrat od srca nasmejim, to so čudovite živali!« pove ponosna gospodarica, ki na spletu objavlja tudi zabavne in poučne videoposnetke hranjenja koz, njihove igre, paše, tekanja …»Zato si želim, da to občutijo tudi drugi. Ker je zanimanja veliko, se je treba naročiti nekaj dni vnaprej, a me nadvse veseli, da ljudje spoznavajo prednosti druženja s temi čudovitimi živalmi. Tudi sama sem se dolgo spopadala z depresijo, odkar imam koze, je moje življenje mnogo lepše. Vsak dan se zbujam dobre volje in z nasmehom na obrazu!« zaupa Jessica, ki k druženju z živalmi spodbuja predvsem otroke.