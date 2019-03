Revolucija: plešam bo kmalu odzvonilo

V prihodnosti bi lahko v posebnih bankah spravljali naše lasne folikle in jih kasneje po potrebi uporabili za odpravljanje plešavosti, obljublja britansko podjetje, v katerem so prepričani, da bodo prihodnje leto že začeli postopek njihovega nabiranja in spravljanja. Napovedujejo, da se bo za ta način odprave pleše odločilo na milijone ljudi. Celice foliklov bi v laboratoriju razmnožili, ko bi začel njihov lastnik izgubljati lase, in jih vbrizgali nazaj v njihovo lasišče, da bi spodbudili rast las. To je prvi tovrstni projekt na svetu, pri podjetju HairClone ga predstavljajo kot nekakšno zavarovalno polico za poznejša leta življenja. Je pa res, da to ni dokončno ...