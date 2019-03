Redni obroki z manj soli

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Skrbimo za krvni tlak, izogibajmo se pretiranemu vnosu soli. Fotografiji: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vsakdo bi moral poznati svoje vrednosti.

Med tistimi, ki se zdravijo zaradi hipertenzije, jih ima manj kot tretjina urejen krvni tlak po zdaj veljavnih priporočilih ciljnih vrednosti.

Tihi ubijalec

Dolgotrajno zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, lahko poškoduje arterije in življenjsko pomembne organe v telesu, zato mu pravimo tudi tihi ubijalec.

Večino vzrokov za hipertenzijo se da povezati z dejavniki, kot so prevelika teža, pretiran vnos alkohola in kuhinjske soli in pomanjkanje telesne aktivnosti. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu skokovito narašča število ljudi s čezmerno telesno težo in debelostjo, in prav povečana telesna teža lahko vodi v hipertenzijo, zato je pomembno, pravijo na Združenju za hipertenzijo, da svojo težo nadzorujemo.Dober način za to je redno spremljanje svojega indeksa telesne mase: izračunamo ga tako, da telesno težo (v kilogramih) delimo s kvadratno vrednostjo svoje višine (v metrih). Čezmerna telesna masa je, če je indeks višji od 25.Pomemben ukrep pri ohranjanju zdravega krvnega tlaka je zdravo prehranjevanje. Pomembno je, da imate redne obroke, priporočajo tri kakovostne na dan, in jih ne izpuščate. Obroke zmanjšamo, jemo počasi in poslušamo svoje telo, ko nam pravi, da je hrane dovolj.Če jemo prehitro, pogosto pojemo preveč. Omejimo vnos predelane in hitro pripravljene hrane, kot so piškoti, žitarice za zajtrk, kruh, hamburgerji, peciva, torte ali pice. Bolje je pojesti več sadja in zelenjave: dobro bi bilo, da bi vsak dan zaužili toliko različne zelenjave in sadja, da bi lahko iz tega naredili barvno mavrico.Prav tako je priporočljivo imeti vsaj en dan v tednu brez mesa in v vsakodnevne malice vključiti oreščke. Ker ima pri uravnavanju zdravega krvnega tlaka veliko vlogo sol, je pomembno omejiti njen vnos. Preverjamo vsebnosti živil in izbiramo take z manj natrija.Pri kuhanju solimo zmerno, uživamo sezonsko hrano s svežimi začimbami, limonovim sokom ali kisom. Ne kupujemo pripravljenih omak, raje jih naredimo sami.Za zdrav krvni tlak skrbi tudi telesna aktivnost. Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, zato si izberite aktivnost, ki vam ustreza – kolesarjenje, plavanje, vrtnarjenje, hoja, ples. Koristi tudi po 10 minut preprostih vaj nekajkrat na dan.Nekaj namigov: v službi uporabljajte stopnice, ne dvigalo; parkirajte avto in prehodite ulico ali dve; vklopite glasbo in zaplešite; po kosilu pojdite na sprehod; če imate sedeče delo, vsako uro vstanite, se pretegnite in sprehodite; igrajte se z otroki, vnuki ali sosedi – zunaj. Vedno pa se pred načrtovanimi večjimi napori prej posvetujte s svojim zdravnikom.Zvišan krvni tlak (hipertenzija) je vzrok mnogih srčno-žilnih zapletov, vključno z možgansko kapjo, srčnim infarktom, odpovedjo ledvic in demenco. Mnogi imajo leta zvišan tlak, a se tega ne zavedajo, saj sprva ne povzroča težav. A dolgotrajno zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, lahko poškoduje arterije in življenjsko pomembne organe v telesu, zato mu pravimo tudi tihi ubijalec.Hipertenzija je najpogostejši samostojni dejavnik tveganja za smrt in skupnega bremena bolezni na svetu in je odgovorna za približno 9,4 milijona smrti vsako leto. Skoraj vsak četrti odrasli na svetu (skupno skoraj 1,8 milijarde ljudi) živi s hipertenzijo, skoraj polovica se jih tega ne zaveda. Med tistimi, ki se, jih polovica ne stori nič za nadzorovanje stanja s spremembo življenjskega sloga ali z zdravili. Svetovna liga za hipertenzijo priporoča, naj si vsak izmeri krvni tlak vsaj enkrat vsako leto in ukrepa, če je treba.Normalen krvni tlak imate, če so vaše vrednosti pod 120/80 mmHg (sistolični krvni tlak je nižji od 120 mmHg, diastolični pa nižji od 80 mmHg). Če je vaš krvni tlak 140/90 mmHg ali več, na Združenju za hipertenzijo svetujejo obisk pri zdravniku, da bo ugotovil, ali imate hipertenzijo in potrebujete zdravljenje, da bi preprečili možgansko kap ali srčno obolenje. Prav tako pri visokih vrednostih krvnega tlaka svetujejo ukrepe za izboljšanje načina življenja.Opustite kajenje, če ste kadilec; znižajte telesno težo na zdravo mejo; postanite bolj telesno aktivni; izboljšajte prehranjevalne navade, uživajte več zelenjave in sadja, omejite sol in maščobe v prehrani; obiščite osebnega zdravnika, da bo kontroliral vaš krvni tlak vsako leto, svetuje Združenje za hipertenzijo.