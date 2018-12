Razstruplja in pomlajuje

Jemo lahko presnega, kuhamo pa ga kratek čas, da se obdržijo vsa hranila. FOTO: Guliver/Getty Images

Bogat je z vlakninami, ki koristijo prebavi, preprečujejo zaprtje in regulirajo raven sladkorja v krvi.

Le kdo ne bi jedel živila, ki vsebuje vse potrebno za naše zdravje, skrbi za mladostni videz in še razstrupljanje, živila, ki lahko prepreči prehlad in artritis, ki daje energijo in pomaga izgubljati kilograme? Katero je to, sprašujete? Brokoli je čudežno živilo s številnimi koristmi za naše zdravje. Pa poglejmo.Je izjemen vir hranilnih snovi, vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate in vlaknine, minerale (kalcij, magnezij, kalij, železo, cink, fosfor) in vitamine (vitamin A, vitamini B1, B2, B3, B6 in vitamin C), antioksidante (flavonoidi, karotenoidi, fenoli, indoli in sulforafani, koencim Q10). Torej ne preseneča, da mu pripisujejo preventivno delovanje, varovanje pred več boleznimi. Mimogrede: sulforafan je močan antioksidant, aktivira encime, ki pomagajo uničevati nenormalne celice, prav zaradi tega brokoli velja kot živilo, ki telo ščiti pred rakavimi boleznimi.Zaradi visoke vsebnosti kalija in magnezija pomaga vzdrževati normalni krvni tlak. Vlaknine, lutein, B-vitamini in folna kislina vzdržujejo tudi normalno raven holesterola v krvi, brokoli pa prav zato velja za živilo, s katerim lahko preprečujemo aterosklerozo. Brokoli je torej zaščitnik zdravja srca, saj preprečuje bolezni ter izboljšuje zdravje arterij.Poleg tega krepi imunski sistem, saj vsebuje vitamin C in betakaroten. Skodelica kuhanega brokolija vsebuje 71 mg kalcija, zadovolji 10 odstotkov potreb po železu, vitamin C, ki ga vsebuje, pa olajša njegovo absorpcijo: skodelica tega vitamina vsebuje približno toliko tega vitamina kot pomaranča. V brokoliju sta tudi lutein in zeaksantin, ki skupaj s prej omenjenima varujeta zdravje oči. Varuje pred artritisom, saj vsebuje sulforafan in flavonoid kaempferol, ki deluje protivnetno.Ker je bogat s prehranskimi vlakninami, koristi prebavi, predvsem preprečuje zaprtje, obenem nadzoruje tudi raven sladkorja v krvi. Vsebuje tudi flavonoida kvercetin in sulforafan, ki koristita v boju proti raku, tudi želodca; sulforafan med drugim uničuje bakterijo Helicobacter pylori, ki je odgovorna za ulkus na želodcu in lahko vodi v raka želodca.Če bi radi izgubili kak kilogram, je brokoli vaš prijatelj: vlaknine namreč prispevajo k občutku sitosti. Vsebuje tudi proteine, ki so nujni za izgradnjo mišic: skodelica brokolija vsebuje trikrat več beljakovin kot prav toliko riža, a petkrat manj kalorij.