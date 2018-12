Psihopat je lahko tudi zelo privlačen

Površinski šarm

Psihopati so patološki lažnivci.

Posebnosti v možganih

Psihopati so natančni in kreativni, kar pomeni, da so lahko tudi zelo uspešni.

Čustveno stikalo Eden najbolj slavnih psihopatov Ted Bundy

Kako prepoznati psihopata

​Patološko laganje – vedno znova bodo poskušali zavesti svojega partnerja.

Uničevanje samopodobe – s krhanjem vaše samopodobe bo poskušal pridobiti nadzor nad vami.

Izpadi in dobrikanje – psihopati imajo pogosto izpade kot otroci, če se stvari ne odvijajo po njihovih željah, stavijo na karto prikupnosti.

Sramotenje v javnosti – neredko so v javnosti žaljivi do svojih partnerjev.

Razmerje s psihopatom je naporno in izčrpavajoče.

Slišati je kot zgodba iz grozljivke, a statistično gledano imamo zelo veliko možnosti, da se intimno zapletemo s psihopatom. Po nekaterih ocenah je psihopat vsak stoti človek, kar je približno toliko, kot je število učiteljev. Čeprav smo prepričani, da so to strašni zločinci, serijski morilci, posiljevalci in nekrofili, kot je bil, to ne drži za veliko večino, saj živijo povsem normalno življenje v našem okolju.Psihopatija je zelo raziskana in znana osebnostna motnja, a obstaja težava, kako jo diagnosticirati. Raziskovalci se strinjajo, da vključuje stalno asocialno vedenje, motnje v empatiji in obžalovanju, neustrašnost, čustveno vzdržljivost, zlohotnost, impulzivnost in skrajen egoizem. Imajo pa psihopati tudi pozitivne značilnosti, zelo so pozorni na podrobnosti, brez težav spregledajo ljudi in se zapletejo v pogovor. Sposobnost, da so natančni in kreativni, pomeni, da so lahko zelo uspešni.Prva stvar, ki namiguje, da imamo opravka s psihopatom, je, da so praviloma patološki lažnivci. Svoje partnerje bodo znova in znova poskušali zavajati in jim lagali pod katerimi koli pogoji, da bi dosegli svoj cilj in zakrili svoje vedenje. Na žalost je težko dobiti psihopata na laži, ker pogosto strateško načrtujejo svoje laži. Prav tako je zanje značilen površinski šarm, s katerim svoje partnerje navežejo nase.Psihopati se zelo cenijo, tudi če ste zelo uspešni in samozavestni, se lahko ob njih počutite manjvredne. Če pa se ne, vas bo partner poskušal zlomiti in podreti vašo samozavest, da bi imel nad vami boljši nadzor. Pogosto uporabijo tehniko, s katero počasi načenjajo samozavest žrtve in njen občutek realnosti, tako da bi jo zmedli, zavedli in jo pognali v skrajen dvom o lastni vrednosti in sposobnostih. V tem so zelo dobri, ker podrobno opazujejo vedenje ljudi in ga nato spretno uporabijo zoper njih, da bi jih nadzorovali.Če ste v odnosu s psihopatom in se njegovim manipulacijam lahko uprete, bodo neredko naredili sceno in vztrajali pri vedno istih pogovorih. Seveda se bodo poskušali prikupiti z velikimi žalostnimi očmi, da bi se jih usmilili in se jim pokorili. Še posebno težko se je soočati z njihovim pomanjkanjem obžalovanja, a bi bilo naivno pričakovati, da se bodo spremenili – študije potrjujejo, da so možgani psihopatov pač tako vezani.Nedavno skeniranje možganov psihopatov iz zaporov je pokazalo, da je verjetnost, da bodo nezvesti, sorazmerna s stopnjo psihopatije. Enako velja za obžalovanje. To je povezano z zmanjšanim delovanjem anteriornega cingulatnega korteksa, igra vlogo pri obžalovanju, obvladovanju impulzov in čustev. Psihopati imajo strukturne in funkcionalne posebnosti v številnih predelih možganov, tudi v prefrontalnem korteksu, ki igra pomembno vlogo pri razvoju osebnosti in načrtovanju.Težko je biti v odnosu z nekom, ki ima težave z empatijo. Nekatere študije so pokazale, da imajo psihopati možnost empatije, tako na intelektualni kot na čustveni ravni, vendar se lahko odločijo, da je ne bodo upoštevali, saj premorejo nekakšno čustveno stikalo. Na podoben način se zavedajo svojih napak in negativnega vedenja, a se kljub temu tako vedejo, ker jim primanjkuje samonadzora. Osebe, ki so vpletene v odnos s psihopatom, bodo kmalu spoznale, da je zelo težko slediti njihovi nenehni potrebi po pozornosti in nerealističnih dolgoročnih ciljih. Neredko jih lahko zaradi nesposobnosti samokontrole spravljajo v težave in zadrego, na primer s poniževanjem njih ali njihovih prijateljev v javnosti. Povrhu imajo psihopati tudi sledi sociopatije in narcisizma, oboje pa je povezano z nezvestobo.Moški in ženske, ki živijo s psihopatom, se soočajo z različnimi težavami. Ženske so praviloma zgrožene nad vedenjem partnerja in ga sčasoma zapustijo, medtem ko je moške strah, da jih bo partner zavrnil zaradi njihovega vztrajnega impulzivnega vedenja.Zanimivo je, da so ljudem psihopati zelo privlačni, čeprav ne vedo, zakaj. Najverjetneje zaradi njihovega neskladnega vedenja, saj pogosto na veliko igrajo, da bi zavedli ali posnemali običajne odzive, včasih pa svoje poglede in reakcije hitro spreminjajo., ki je razkril, da je psihopat, pravi, da vsakič ob stiku z novo osebo poskuša biti kar se da zanimiv. Navadno prevzame podobna zanimanja in odzive, kot jih ima oseba, s katero je v stiku. Neredko se psihopatom zgodi, da imajo neprepričljive čustvene odzive, na primer nenavadni ton glasu ali pa jih izdaja govorica telesa. To je zaradi tega, ker ne razumejo čustev, kot sta strah in ljubezen, zato ju poskušajo posnemati. V resnici so njihova čustva plitva in kratkotrajna, izražajo jih zgolj iz manipulativnih vzgibov. Jacob ljudem ponuja usluge ali jim zaupa lažne skrivnosti, da si pridobi njihovo zaupane. »Imam skrivnosti, zaupam pa jim lažne skrivnosti. Ko mi enkrat dovolj zaupajo, jih prosim za usluge in jih opomnim na usluge, ki sem jim jih jaz naredil.«Kadar se komu uspe iztrgati iz razmerja s psihopatom, spozna, da v resnici obžaluje, a ne zaradi tega, ker je izgubil ljubezen, ampak ker jih ne more več nadzorovati in izkoriščati. Če bi želeli potem obuditi razmerje s psihopatom, vam bo težko uspelo. Njihovo pomanjkanje empatije pomeni, da ne bodo prevzeli odgovornosti za napake, ki so jih zagrešili v odnosu, in se spremenili, da bi stvari postale boljše. Vedno bodo krivili druge, njihovo stališče je, da če se počutite slabo ali ste prizadeti, potem je to vaš problem, sami ste dopustili, da se je to zgodilo. Če pa njihov naslednji romantični partner ne bo zadosten izziv, ne bo dovolj zanimiv ali zabaven, kot so pričakovali, bi se lahko vrnili z zavajajočimi opravičili in obljubami. To je zaradi tega, ker psihopati živijo parazitsko življenje, pustijo se preživljati in čustveno parazitirajo. To pomeni, da bi radi imeli vaše prijatelje, vaše vire in nadzor nad vašim finančnim stanjem. A je treba poudariti, da psihopati lahko čutijo bolečino, so osamljeni, imajo poželenje in čutijo žalost, če ne dobijo nežnosti. Tovrstno razmerje res ni za vsakega, a so nekateri vendarle sposobni sprejeti svoje psihopatske partnerje takšne, kakršni so.